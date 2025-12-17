偽造された教員免許の写しを採用時に提出したとして２件の偽造有印公文書行使罪に問われた福岡県須恵町立中学校の補助教員の被告の男（６６）（福岡県）の初公判が１７日、福岡地裁（今泉裕登裁判長）であった。

被告は罪状認否でいずれも「（間違い）ありません」と起訴事実を認めた。

起訴状によると、被告は２０２１年３月、同県篠栗町から委託を受けた人材派遣会社との雇用契約を結ぶ際に偽造された岐阜県教育委員会の印影がある中学校教諭の免許の写しを提出。今年１月には、須恵町役場で、同免許の写しを町に提出したとしている。

検察側の冒頭陳述によると、篠栗町での採用には教員免許は必要なかったが、人材派遣会社に偽造免許の写しを提出し、同町の小学校で特別支援教育の支援員として勤務を始めたという。

検察側は「免許を所持していたほうが時給が高いことから提出した」と主張した。２４年に他の支援員とトラブルになったことなどから契約が更新されなかったとした。また、過去に女子中学生の買春や無免許運転で、それぞれ有罪判決を受け、教員免許を繰り返し失効していたことも明かした。

証拠調べでは、「過去に教員免許を返納した際、どこかで使うかもしれないと思い、コピーを取っていた」、「須恵町で提出した免許は自身のパソコンでスキャンするなどして作った」などとする被告の供述調書が読み上げられた。