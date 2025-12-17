日本維新・吉村洋文代表と藤田文武共同代表が１６日、国会内で高市早苗首相と党首会談を行った後に、ＹｏｕＴｕｂｅで「緊急生配信」を行った。

衆院議員の議員定数削減法案は、来年通常国会で仕切りなおしとなったことなど、臨時国会の報告を行った。

その中で国民民主、公明が規制強化の法案を出し、立憲民主も賛同方向の企業団体献金に関して、吉村氏は「僕らは禁止です。言うだけでなくて実際に受けてません。一番フラットで言える立場」と説明した。

そのうえで「立憲民主党も国民民主党も労働組合から受けてますから。結構な金額受けてるんだよね？」と語ると、藤田氏が手元の証拠資料をめくりはじめ、「それ言っちゃいます？」とニヤリ。吉村氏が「悪いね〜。献金の金額言わないで〜」と煽って笑わせた。

藤田氏は、国民民主と公明の規制法案も「県連経由でお金を流すことも可能」と抜け穴があると指摘。さらに「労働組合さん、政治団体にもっと厳しい上限規制をすべきじゃないか」と語った。

藤田氏は「ゆるすぎる、というのが僕の一貫した意見」と言い、証拠資料をめくりながら「ちなみに…国民民主党さんは、とある議員は自動車関係から３億」と述べ、吉村氏が「３億円！？３億円！？」と連呼した。

続けて書面を見ながら「他の議員さんはナニナニ関係から８０００万、違う議員さんは違う業界から１億、５０００万、４０００万、３０００万、こういう感じなんです」と説明した。

藤田氏は、野党が企業団体献金の規制・廃止を訴える一方で、「組合とか政治団体とかから億単位の金もらってんのと、企業からもらってるの、何が違うんですか？」と指摘した。

吉村氏は「一緒やな」と応じ、藤田氏は「国民民主党と公明党の案は、自民党だけがしんどい案やから、それはちょっと法設計的に良くないんじゃない？両方規制しないと」と語った。