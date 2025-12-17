お笑いコンビ、チュートリアル徳井義実（50）が17日、大阪市のテレビ大阪で26年1月7日スタートのドラマ「令和に官能小説作ってます」（水曜深夜0時）の取材会に出席した。

官能小説編集部を舞台に、大人たちが大真面目にエロを考える。フランス書院の実話をベースに描く、ちょっとみだらで、たっぷり笑えるお仕事ドラマ。徳井は編集長の玉川丈治役を務める。

元ランディーズ中川貴志、吉本新喜劇のすっちーとともに「エロ三羽烏（がらす）」として名をはせた徳井は「これはぴったりやなと自分でも思いました。『エロ…。徳井…。ああ、パッと浮かんだんやろな』と。ありがたい役ですね」とオファーにニヤリ。官能小説については「エロ本の中のミニ官能小説コーナーみたいなのがあって読んでました。わりと活字でも興奮できるタイプで好きで読んでました」と明かした。

中学生の頃に読んだ官能小説のフレーズが最も興奮したという。

「いまだに覚えているんですけど、『これが女性の中なんだ』。初体験する男の子が初めて結ばれたときに言うセリフなんですけど。“ヌプ”という擬音とともにいまだに覚えてます」

実際に初めて女性と関係を交わした際は「これかと思いましたね」と目を輝かせた。

近年はエロ情報をネットと口コミで仕入れているという。

「周りの知り合いから、『こんなことした』だの『こんな話を聞いた』だの、今はエロスもいろんな文化がある。芸人はコンプライアンスが厳しいので遊んでいないんですよ。一般の芸人以外の友達、主婦であったり、会社員だったりから聞くことが多いですね」

吉本屈指のイケメン芸人として、数多くの浮名を流してきた徳井だが、エロに対する欲求は「体力的な性欲は衰えてはいますけど、その分、情緒みたいなところのエロスは増してます。増える減るではなく、深まってます」

コンプライアンス順守が叫ばれる時代に、地上波で放送することに「このご時世だからこそ、エロスを見直してほしい。何でもかんでもシモ系を排除するのではなく、エロスというのは人間が誕生するきっかけ。単なる下品なシモと崇高なエロスは別なんじゃないかと投げかけたい」と力説。下ネタドラマではなくエロスをテーマにした文学であり、「ひとことも放送禁止はない。子どもも見れます。コンプライアンスと戦う編集部の話であるとともに、コンプライアンスと戦うテレビ大阪のドラマでもある。劇中でも裏で戦ってます」と熱弁を振るっていた。