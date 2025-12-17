キャラクターファッションを通じて、ワクワク感やドキドキ感を届けるPONEYCONB TOKYO(パニカム トーキョー)。セサミストリートのキャラクターをデザインした新作アイテムを、公式オンラインストアとSHIBUYA109 阿倍野店(大阪市阿倍野区)で販売中だ。

【画像】セサミストリートデザインの新作アイテムをもっと見る

セサミストリートの人気キャラクター、アビーやエルモ、クッキーモンスターをデザイン


セサミストリートの人気キャラクター、アビーが大きくデザインされた「【SESAME STREET】アビー/スウェット」(4950円)は、文字の一部がラメプリントされたガーリーな仕上がり。インナーにシャツやタートルネックを合わせたレイヤードスタイルもおすすめ。

【SESAME STREET】アビー/スウェット(4950円)


カラーはブラックのみ。サイズはMとLの2種類


ガーリーなワンピースの上に重ね着


ラメプリントがおしゃれ！


角度によってキラキラと光が反射する


一方、エルモやクッキーモンスターなどのキャラクターと一緒に、作中に登場する小物をデザインした「【SESAME STREET】クッキーモンスター&エルモ/スウェット」(4950円)は、にぎやかで遊び心満点。「SESAME STREET」の文字はモコモコとしたさがら刺しゅうになっている。オーバーサイズをダボッと着こなせば、華奢見え効果満点！

【SESAME STREET】クッキーモンスター&エルモ/スウェット(4950円)


カラーはスミクロのみ。サイズはMとLの2種類


日光の下で見るとグレーがかって見える


モコモコしたさがら刺しゅうがかわいい


「【SESAME STREET】アビー/ニットバッグ」(3190円)は、アビーの2Dデザインがキュート。6センチのマチがあり、ペットボトルや財布もすっぽり収納できる。デザインにも機能にもこだわったショルダーバッグは、コンパクトでデイリーユースにぴったり。

【SESAME STREET】アビー/ニットバッグ(3190円)


キュートな笑顔のアビーを、コーディネートのワンポイントに！


おしゃれもキャラクター愛もしっかりアピールできる、ゆるカジコーデにぴったりなアイテム。この冬のコーディネートに取り入れてみては。

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

TM and (C) 2025 Sesame Workshop