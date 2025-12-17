セサミストリートのおしゃれでかわいすぎる新作アイテムがPONEYCOMB TOKYO(パニカム トーキョー)から発売！
キャラクターファッションを通じて、ワクワク感やドキドキ感を届けるPONEYCONB TOKYO(パニカム トーキョー)。セサミストリートのキャラクターをデザインした新作アイテムを、公式オンラインストアとSHIBUYA109 阿倍野店(大阪市阿倍野区)で販売中だ。
【画像】セサミストリートデザインの新作アイテムをもっと見る
セサミストリートの人気キャラクター、アビーが大きくデザインされた「【SESAME STREET】アビー/スウェット」(4950円)は、文字の一部がラメプリントされたガーリーな仕上がり。インナーにシャツやタートルネックを合わせたレイヤードスタイルもおすすめ。
一方、エルモやクッキーモンスターなどのキャラクターと一緒に、作中に登場する小物をデザインした「【SESAME STREET】クッキーモンスター&エルモ/スウェット」(4950円)は、にぎやかで遊び心満点。「SESAME STREET」の文字はモコモコとしたさがら刺しゅうになっている。オーバーサイズをダボッと着こなせば、華奢見え効果満点！
「【SESAME STREET】アビー/ニットバッグ」(3190円)は、アビーの2Dデザインがキュート。6センチのマチがあり、ペットボトルや財布もすっぽり収納できる。デザインにも機能にもこだわったショルダーバッグは、コンパクトでデイリーユースにぴったり。
おしゃれもキャラクター愛もしっかりアピールできる、ゆるカジコーデにぴったりなアイテム。この冬のコーディネートに取り入れてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C) 2025 Sesame Workshop
