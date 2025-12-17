帰省時の手土産にしたい「岩手県のお土産」ランキング！ 2位「南部せんべい」を抑えた1位は？【2025年調査】
今年も残すところあとわずかとなり、帰省の計画を立てている人も多いのではないでしょうか。家族や親戚への日頃の感謝を込めて、心温まる地域の銘菓を選びたいものです。
All About ニュース編集部は12月8日、全国20〜60代の男女250人を対象に「帰省手土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、帰省時の手土産にしたい「岩手県のお土産」を紹介します！
2位：南部せんべい（巖手屋）／38票2位は「南部せんべい（巖手屋）」でした。小麦粉を主原料とした素朴な味わいの南部せんべいは、昔ながらの岩手の味として親しまれています。ごま、ピーナッツ、クルミなどバリエーションも豊富で、幅広い世代に喜ばれるお土産です。
回答者からは「普段なかなか食べる機会がないので、家族で食べてみたいから」（30代女性／広島県）、「昔からある有名なお煎餅なので」（40代女性／神奈川県）、「昔ながらの南部せんべいですが、味もいろいろあって選ぶのも楽しいです。シンプルで日持ちもして手土産にぴったりだと思います」（40代女性／宮城県）などのコメントがありました。
1位：かもめの玉子（さいとう製菓）／60票1位は「かもめの玉子（さいとう製菓）」でした。しっとりとした黄味餡をカステラ生地で包み、ホワイトチョコでコーティングしたお菓子で、見た目も可愛らしく、味も上品。季節限定のフレーバーも人気で、地元を代表する定番手土産です。
回答者のコメントを見ると「岩手県を代表する“全国的知名度のある銘菓”で、帰省の手土産として確実に喜ばれる安定感のあるお菓子」（40代男性／大阪府）、「餡が美味しくて見た目もコロコロして可愛いと思うからです」（40代女性／福井県）、「3つ入りの小箱や、黄身あん・ホワイトチョコもあり土産にしたいです」（50代女性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)