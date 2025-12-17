2025年もいよいよ終盤。1年の締めくくりと新年の始まりを前に、「次はどこへ行こう？」と考えている人も多いのではないでしょうか？ そんな年末年始におすすめしたいのが、“駆ける”をテーマにした茨城のスポット巡り。午年にちなんだ神社や競馬施設、巨大アート、縁起の良いグルメまで、都内から日帰りで楽しめる注目スポットを紹介します！（文：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

【写真】まさに”馬蹄”なチーズ「勝馬蹄」

馬が社を見守る＜奇跡の樹形＞

大杉神社（稲敷市）

「夢むすび大明神」として知られる大杉神社は、古くから“夢を叶える神社”として信仰を集めてきました。

境内には勝負運や競馬運にご利益があるとされる勝馬神社もあり、かつて境内で競馬が行われていた歴史や、近隣のJRA美浦トレーニング・センターとの縁から、今も競馬関係者やファンが多く訪れます。



大杉神社のシイの木（写真提供：茨城県）

社殿近くに立つ樹齢数百年のシイの木は、2019年の台風で折れた枝が偶然にも「馬が社を見守る姿」に見えると話題に。自然が生んだ不思議な造形は、午年の参拝にぴったりの見どころです。

【所在地】稲敷市阿波958

【問い合わせ】029-894-2613

【公式HP】http://www.oosugi-jinja.or.jp

「ザ・ロイヤルファミリー」で話題！

JRA美浦トレーニング・センター（美浦村）

約224万平方メートルという広大な敷地を誇る美浦トレーニング・センターは、日本の競馬を支える一大拠点。国内最大級の競走馬調教施設のもと、常時およそ2,000頭の競走馬が在籍し、日々トレーニングに励んでいます。

毎月第2水曜日には、通常非公開の調教風景を間近で見られる「ターフプラザ早朝開放」を実施。運が良ければ騎手や調教師などの競馬関係者に出会えることも。

さらに施設見学ツアーや体験乗馬イベントなども定期的に行われており、競馬ファンはもちろん、親子連れにも人気のスポットです。

話題となったドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」にも度々登場していました。聖地巡礼先としてもおススメ！

【所在地】稲敷郡美浦村美駒2500-2

【問い合わせ】029-885-2111

【公式HP】https://www.jra.go.jp/facilities/tc/miho/

縦23m×横34mの大迫力！

国営ひたち海浜公園（ひたちなか市）

2008年度から、冬の恒例企画として親しまれている「干支の巨大地上絵」。

17作目となる今回は、“未来へ駆け抜ける馬”をテーマにしたダイナミックな作品が登場します。

輪郭には薪を使い、約1,100株のコキアと約22,000個の松ぼっくりで模様と陰影を表現。すべて手作業で制作される、迫力と温かみを兼ね備えたアートです。



国営ひたち海浜公園（写真提供：茨城県）

【展示期間】2025年12月13日〜2026年1月12日（休園日除く）

【所在地】ひたちなか市馬渡字大沼605-4

【問い合わせ】029-265-9001

【公式HP】https://www.hitachikaihin.jp

午年に贈りたい、縁起の良い茨城のギフト＆グルメ！

●杉の香りに包まれる伝統工芸

「inori」午年バージョン（河内町）



「inori」午年バージョン

河内町で受け継がれる「杉折箱」は、特に昭和期にお祝の折詰料理や、おせち料理の重箱などに用いられ、今も手作業で作られる伝統工芸品です。

その技術から生まれた「inori」（午年バージョン）は、どこにでも置けるお守り・お札置き。「駆け上がる」想いを込めた馬の刻印と、古くから幸運のシンボルとされてきた上向きの蹄鉄の刻印を施し、幸運と願いを受け止める縁起物に。一つひとつ丁寧に仕上げた、置くだけで心が整う、素朴で温かなアイテムです。

現在、美浦の道の駅「みほふれ愛プラザ（地域産品直売所）」にて販売中。

【価格】2,200円（税込）

【所在地】稲敷郡河内町生板5495

【問い合わせ】0297-84-2625

【HP】 https://www.orisige.com/

ーーー

●馬蹄モチーフのチーズと焼き菓子

新利根チーズ工房／みほーすカフェ（美浦村）

馬蹄形のソフトチーズ「勝馬蹄(かちばてい)」は、竹炭をまぶし白酵母で熟成させた、爽やかな酸味とやさしいコクが特徴。夏と冬では食感に違いがあり、風味の奥行きが増すのも魅力。発酵と馬に縁ある大杉神社へ毎年奉納されています。

【価格】1,450円（税込）

【所在地】稲敷市東大沼うし新田1510-6

【問い合わせ】0299-94-3004

【HP】 https://shintone-cheese.com/

ーーー

●幸せを運ぶ、蹄鉄やき菓子

みほーすカフェ（美浦村）



「蹄鉄やき」

カスタードやあんこなどの定番に加え、ホワイトチョコの冬季限定品など、10種類以上の味が楽しめる、蹄鉄モチーフの縁起菓子「蹄鉄やき」。ふんわり優しい甘さと可愛い見た目で、贈り物にも喜ばれます。「小さな幸せを」と願い、一つひとつ丁寧に焼き上げています。

【価格】１個 \500（税込）※パッケージは贈答用です

【所在地】稲敷郡美浦村宮地1211-2

【HP】 https://www.mihorsefarmcafe.com/

ーーー

以上、午年を迎えるこのタイミングだからこそ楽しみたい、“馬”にまつわるいばらきの魅力を、ぜひ体感してみてください。