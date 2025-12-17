【マンガ】「外食や旅行は我慢しないと…」世帯年収400万円・56歳女性が“夫の定年”に抱く家計の不安
さまざまな物価の高騰が家計を直撃しています。たとえ給料が上がったとしても、それよりも物価が上がってしまうため、生活が楽になるというよりむしろ苦しくなっていると感じる人も少なくないでしょう。
今回はAll Aboutが実施した「毎月の支出と現在の生活」に関するアンケートから、マチコさん（56歳女性）のリアルな生活実態を紹介します。自分の家計と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
性別：女性
家族構成：既婚（子あり）
雇用形態：パート
職業：在宅電話相談
世帯年収：400万円
マンガ：カツヤマケイコ（@keicomix）
＜調査概要＞
毎月の支出と現在の生活に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年10月22日
調査対象：全国10〜70代の200人（男性：66人、女性：133人、回答しない：1人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll Aboutが実施した「毎月の支出と現在の生活」に関するアンケートから、マチコさん（56歳女性）のリアルな生活実態を紹介します。自分の家計と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
マチコさんのプロフィール年齢：56歳
性別：女性
家族構成：既婚（子あり）
雇用形態：パート
職業：在宅電話相談
世帯年収：400万円
夫が定年した後の生活に不安マチコさんは夫が定年した後の生活に不安を抱いているそう。
マンガ：カツヤマケイコ（@keicomix）
＜調査概要＞
毎月の支出と現在の生活に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年10月22日
調査対象：全国10〜70代の200人（男性：66人、女性：133人、回答しない：1人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)