音楽プロデューサー TAKが、asmiとコラボレーションした新曲「逆さ月（Reverse Moon）」をリリースした。

本楽曲は、引き戻したい“夜（Reverse）”と、生まれ変わらなければならない“夜明け（Rebirth）”の狭間で揺れ動く心情を繊細に描いた一曲。赤く染まった夜にすがりつきたい気持ちと、青い朝へ歩き出そうとする思いが交錯する一瞬の、矛盾する感情を“逆さまの月（逆さ月）”という象徴に託し、夜と朝の境界に立つかのような感覚的な物語を叙情的に表現している。

asmiは韓国最大級のJPOP＆アイコニックアーティストフェス『WONDERLIVET 2025』にて、TAKがプロデュースした未発表曲「チョコっと好きよ」を初披露。「逆さ月（Reverse Moon）」では“夜明けへ進む声”として重要な感情の軸を担い、TAK特有の緻密で構築的なサウンドと美しく調和し、まるで一本の映画のような音楽的情景を描き出している。

本楽曲においてTAKは、より叙情的で深い情感を表現し、音楽的スペクトラムをさらに広げている。喪失を経て夜明けを迎える瞬間の感覚を丹念に捉えた楽曲だ。

（文＝リアルサウンド編集部）