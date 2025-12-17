「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」の監督記者会見が実施

全国から選抜された小学生がプロ球団のユニホームを着て日本一を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」が、12月26日から29日に神宮球場、横浜スタジアムを舞台に開催される。それに先駆け、17日に監督記者会見がオンラインで実施された。

会見は2部構成で実施。第1部には最多4度の優勝を誇る中日の山北茂利、昨年準優勝の日本ハム・吉田侑樹、今大会から正式チームとして参加するオイシックスの山口祥吾、くふうハヤテの中村勝、ルートインBCリーグの加藤幹典ら各ジュニア監督が出席。第2部には連覇を狙うソフトバンクの嘉弥真新也、昨年招待チームとして初出場で4強入りした四国アイランドリーグ（IL）plusの駒居鉄平ら各ジュニア監督が出席した。

今大会ではNPB1軍の12球団に加え、オイシックス、くふうハヤテ、ルートインBCリーグ、四国ILが正式参加。計16チームが4グループに分かれ、総当たりのリーグ戦を行う方式に変更された。各グループ1位チームが最終日の決勝トーナメントに進出。決勝進出の場合、4日間で最大5試合を戦うことになる。

大会フォーマット変更により、メンバー編成にも各球団の“色”が表れたようだ。四国ILジュニアの駒居監督は「前回大会で投手の数が少なく感じたので、今年は多めにメンバーに選びました」、オリックスジュニアの塩崎真監督は、「子どもたちを守ることも1つのテーマになると思うので、登板過多にならないように編成しました」と語った。首脳陣のマネジメント力にも注目が集まる。

また、今年のドラフト会議ではトーナメント経験者の中から15人が指名され、過去最多の人数だったことが明かされた。「子どもたちがプロ野球への夢を身近に思えるように、というのが創設のテーマ」とNPBの中村勝彦事務局長が語った通り、まさに“プロの登竜門”。2005年の第1回大会から数え、これまでドラフトで指名された選手は109人にのぼる。

中村事務局長は大会に向けて「技術を競うだけでなく、夢を持ち努力することの素晴らしさ、困難を乗り越える粘り強さ、これからの時代を生き抜く力を、野球を通して身につけてほしい」と語った。リーグ戦は横浜スタジアムと神宮で28日まで、準決勝、決勝は29日に神宮で行われる。

【グループA】

ヤクルト、西武、中日、ルートインBCリーグ

【グループB】

ソフトバンク、DeNA、ロッテ、オリックス

【グループC】

オイシックス、くふうハヤテ、広島、日本ハム

【グループD】

阪神、巨人、楽天、四国アイランドリーグplus（First-Pitch編集部）