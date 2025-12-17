¿·º§¤Î3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¢ÂçÌî²ÔÆ¬±û¤¬¥¢¥Ã¥×¹¹²þ¡¡¡Ö1·³¸µÇ¯¡×¤ÏËÉ¸æÎ¨0¡¦00¡¡ÀèÈ¯Ã¥¼è¤ØÂ¾µåÃÄ¤Î±¦ÏÓ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÌî²ÔÆ¬±ûÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬17Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢100Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð620Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤·¡¢8·î¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¡ÊÍèµ¨¤Ï¡ËÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢4»î¹ç¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨0¡¦00¡£¥×¥í¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£2·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏBÁÈ¡Ê2·³¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤âº¸¸ª¤Î°ãÏÂ´¶¤«¤éÅÓÃæÎ¥Ã¦¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤±¤¬¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿À®²Ì¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡10·î²¼½Ü¤«¤é¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊWL¡Ë¤ËÌó1¥«·îÈ¾ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¡Ê³¤³°¤Î¡ËÄ¹´üÂÚºß¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÆüËÜ°Ê³°¤ÎÌîµå¤Ë¿¨¤ì¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ÈÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤òËá¤³¤¦¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÎ×¤à4Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤ËÈ÷¤¨¡¢º£¥ª¥Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ÏÂçÄÅÎ¼²ð¤È¤È¤â¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³²¬ÂÙÊå¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¡£º£½Õ¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¶»¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò´°Áö¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë