自民党の金丸信幹事長に対し、出馬の意思はないとはっきりと伝えた私は、これで北九州市長選と関係がなくなったと安心していました。実際に私を訪ねてくる客は減り、ある全国紙は自民系の候補者として別の人の名前を報じていました。

ところが、1986年3月12日の夜、当時の自民党福岡県連の三原朝雄会長と山崎拓衆院議員、公明党の大橋敏雄県本部長、民社党の宮田早苗県連会長に東京・赤坂の料亭に呼び出されました。

三原会長から「要請に固辞ばっかりじゃあ、こっちの身が持たない。地元に帰るたびに『市長候補はどうなった』と聞かれる。1回ぐらい検討してくれてもいいだろう。まあ、最後は断ればいいんだから」と懇願されました。結局は私も折れて「検討だけならいいですよ」と答えました。私はこの時初めて、3党の幹部がそろった席に呼ばれたので、固辞する私に見切りをつけ、別の人を候補者とするためのプロセスなんだなと勝手に思っていました。

翌日の早朝、福岡市に住む知人から電話がかかってきました。

知人は「市長選に出ることを決めたのか。西日本新聞に載っているぞ」と言うのです。何のことやらさっぱり分かりませんでしたが、新聞をファクシミリで送信してもらってびっくり。西日本新聞朝刊の1面トップで「末吉氏出馬へ 自公民要請受け入れ」と大きな見出しが躍っているのです。記事を読むと、前日の赤坂の会合で、私が三原会長らに「地元から要請があれば真剣に受け止める」と述べた、とあるのです。これを持って「事実上出馬の意向を表明した」というのです。

正直に「やられた」と思いましたね。確かに出馬について検討すると言ったのは事実でしたから。

しかし、こうなると、もう霞が関に頼むしかありません。私は局長にもなったばかり。組織として出馬要請を断ってもらおうと、次官室に入りましたが、すでに机の上には新聞記事のコピーがありました。次官は「市長には末吉しかいないと言われてねえ」と私の意に反して断ってくれません。周囲に「末吉は市長選に出る」という既定路線が一気に広がっていきました。

「もう出馬するしかないな」。私は腹をくくらざるを得ませんでした。

文中の年齢、肩書、名称などの情報は全て、2012年の掲載当時のものです。