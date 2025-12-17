「洞不全症候群」と国の指定難病「パーキンソン病」を公表した歌手の美川憲一（79）が17日、自身のインスタグラムを更新。コンサート出演のために訪れた長崎で名物に舌鼓を打ったことを報告した。

美川はものまねタレントのコロッケとのコンサートで長崎を訪れており「ど〜も〜美川よ〜長崎と言えばコレよね〜」とつづり、長崎ちゃんぽんを堪能したことを報告した。

美川はオフィシャルサイトを通じて先月13日に「パーキンソン病」であることを公表した。9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を実施。手術を終え、目覚めた時には「ああ、生きてる」と“死”を体感したようだ。

事務所によると、術後の経過は順調だったが、リハビリ中に違和感を覚え精密検査を受けたところ、パーキンソン病であることが判明したという。1カ月半に及ぶ入院生活を経て退院。今月10日に都内で会見を行い、元気な姿を披露していた。

インスタグラムの投稿には「頑張って下さい。本当にプロなんだなあ、と改めてファンになりました」「お食事も楽しんでくださいね」「美川さん元気そうで。安心しました」などのコメントが寄せられていた。