EXILEのTAKAHIROさんが自身のインスタグラムを更新。自身初のディナーショーに向けたヘアメイクの様子を公開しました。



【写真を見る】【 EXILE ・TAKAHIRO 】 "九一分け” "前髪下ろし” 「正装ヘアスタイル」にフォロワー注目 初のディナーショー完遂に感謝 "この旅の続きを期待して”



TAKAHIROさんは「ディナーショー正装ヘアスタイル。」と綴り、ヘアメイク中の写真を公開しました。





なんと投稿された写真は、TAKAHIROさんの普段のイメージとはかけ離れたヘアスタイル。



TAKAHIROさんはハッシュタグで「#冗談半分 #半分どころか #七三分け #冗談七三 #七三どころか #九一分け #冗談九一」と綴っていて、ジョークのヘアスタイルのようです。



TAKAHIROさんはディナーショーについて、「初めての挑戦で 未知な部分に、多少不安もありましたが、皆さんの笑顔と優しさに支えられ、特別な空間と時間を味わうことができました。」と、ファンへ感謝の言葉を投稿。





そして「この旅の続きを…心の隅で、そっと期待していただけますと幸いです」と呼びかけました。





この投稿を見たファンからは「九一分けもお似合いです〜」「新しいウィッグかと思いました」「ムロツヨシさんに似てない？」「九一分けも本番のヘアスタイルも好きすぎる」といった反響が寄せられています

【担当：芸能情報ステーション】