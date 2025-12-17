TBS NEWS DIG Powered by JNN

EXILEのTAKAHIROさんが自身のインスタグラムを更新。自身初のディナーショーに向けたヘアメイクの様子を公開しました。
 

【写真を見る】【 EXILE ・TAKAHIRO 】 "九一分け” "前髪下ろし” 「正装ヘアスタイル」にフォロワー注目　初のディナーショー完遂に感謝 "この旅の続きを期待して”


TAKAHIROさんは「ディナーショー正装ヘアスタイル。」と綴り、ヘアメイク中の写真を公開しました。
 


なんと投稿された写真は、TAKAHIROさんの普段のイメージとはかけ離れたヘアスタイル。

TAKAHIROさんはハッシュタグで「#冗談半分　#半分どころか　#七三分け　#冗談七三　#七三どころか　#九一分け　#冗談九一」と綴っていて、ジョークのヘアスタイルのようです。


TAKAHIROさんはディナーショーについて、「初めての挑戦で　未知な部分に、多少不安もありましたが、皆さんの笑顔と優しさに支えられ、特別な空間と時間を味わうことができました。」と、ファンへ感謝の言葉を投稿。
 


そして「この旅の続きを…心の隅で、そっと期待していただけますと幸いです」と呼びかけました。
 


この投稿を見たファンからは「九一分けもお似合いです〜」「新しいウィッグかと思いました」「ムロツヨシさんに似てない？」「九一分けも本番のヘアスタイルも好きすぎる」といった反響が寄せられています

【担当：芸能情報ステーション】