俳優・黒沢年雄（81）が17日に公式ブログを更新し、シニアマンションでの悠々自適な生活を語った。

黒沢は「我がシニアマンションは快適そのものである！」と切り出すと「我が部屋は、ひとりでも寂しさや不満やストレスがたまらない…多分部屋の位置が良いのだ、我が部屋は13階、部屋からも180度一望である」といい「その開放感が気持ち良くストレスを感じないのだと思う」とつづる。

また「居住者とは挨拶程度で特に親しい人は作らない…ひとり親しくすると面倒や厄介な事が必ず起きる…悪い噂も良い噂も出にくくしている…集まりも会合も出ない…口出しはしないけど金は出す主義。高齢になっての友人の付き合いは難しい…特に僕の立場は誤解されやすいので…挨拶程度…自分中心で生きて快適そのものである」と、人間関係もほどほどにしているという。

そして「看護士は24時間、救急はベル押すだけ…最高の環境です…そろそろ昼食のチャイムが鳴ります…今日はタンメン(因みに朝昼晩のメニューは百種類以上…食事の心配がない)それが一番です。快適快適です…さてこれからジム、買い物、そして妻の所…快適人生そのものです」と結んでいた。