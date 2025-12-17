車が大破し、「命を落としてもおかしくない事故」に遭ったことを報告していた、13代目アングラーズアイドルで、釣りＹｏｕＴｕｂｅｒとしても活動する、神野梓さんがＸを更新。

自身の体調について、綴りました。



【写真を見る】【 釣りアイドル・神野梓 】 車大破の事故後 体調明かす 「入院もしていませんし、骨折もありません。命に関わるような大きな怪我もなく、今は日常生活に戻れています」





１２月１６日、神野梓さんは「釣りに向かう道中、高速道路の真ん中にシカがいて避けきれず衝突。」「その衝撃でハンドルが効かなくなり、ガードレールに突っ込みました。」と、インスタグラムで報告。

「命を落としてもおかしくない事故だった。」と、救急隊から告げられたことを、大破した車の写真と共に、明かしていました。









この日、自身のＸで神野梓さんは「今回の事故で 入院もしていませんし、骨折もありません。」と、投稿。



続けて「命に関わるような大きな怪我もなく、今は日常生活に戻れています。」と、説明しました。









そして「投稿は 心配してほしかったり、大げさに伝えたかったわけではなく、iPhoneの衝突事故検出のような機能があることを知っているかどうかで、結果が変わるかもしれない。」「少しでも誰かの役に立てばと思って投稿しました。それだけです。」と、その想いを綴っています。







この投稿にファンからは「命があって無事で何よりです 郊外では野生のシカやイノシシが突然出てくることもありますからね。また楽しい釣り投稿見れるのを待ってます」・「ご無事でなによりです どんな時でも諦めることなく一生懸命に釣りをする姿に元気と勇気と感動をもらっています。無理せずゆっくり休んでくださいね。応援してます！」・「大変な中で周知してくれてありがとうございます。 これから梓さんに多くの幸せが訪れますように」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】