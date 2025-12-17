Æ¿Ì¾Èï³²¼Ô»áÌ¾¡¢ÈëÆ¿¸å¼è¤ê¾Ã¤·¡¡ÂçºåÃÏºÛ»ÙÉô¡¢ÀÈÈºá¤Ç³«¼¨¶²¤ì
¡¡ÀÈÈºá»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢ÂçºåÃÏºÛºæ»ÙÉô¤¬Èï¹ð¤ÎÃË¤ÈÈï³²½÷À¤Î»áÌ¾¤òÈëÆ¿¤¹¤ë¤È°ìÅÙ¤Ï·èÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸å¤Ë¼è¤ê¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬17Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Èï¹ð¤ò¼ÂÌ¾¤Ç¿³Íý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¹¤ë½÷ÀÂ¦¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏºÛ»ÙÉô¤Ï¡ÖÈï¹ð¤ÎÈëÆ¿¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¾ì¹ç¡¢Èï³²¼Ô¾ðÊó¤â³«¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸¡»¡Â¦¤ËÀâÌÀ¡£¸½ºß¤Ï½÷À¤ÎÆ¿Ì¾¿³Íý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¡¢Æ±»ÙÉô¤¬½÷À¤Î»áÌ¾¤â³«¼¨¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤ÇÅ¬ÀÚ¤È¸À¤¨¤ë¤«µÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ë¡Ì³¾Ê¤Ï·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Î¾òÊ¸¾å¡¢Èï¹ð¤ÎÆ¿Ì¾¤À¤±¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ºÁÊË¡¤Ï¡¢ÀÈÈºáÈï³²¼Ô¤é¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤¿¸¡»¡´±¤¬ºÛÈ½½ê¤ËÄÌÃÎ¤·¡¢»áÌ¾¤ä½»½ê¤Ê¤É¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ö¹à¤òË¡Äî¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤·èÄê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÄê¤á¤ë¡£¡ÖÈï³²¼ÔÆÃÄê»ö¹àÈëÆ¿À©ÅÙ¡×¤È¤¤¤¤¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈëÆ¿¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¸¡»¡´±¤¬Èï³²¼Ô¤Î°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¹âºÛ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö4Àé¡Á5Àé·ïÄøÅÙ¤ÎÈëÆ¿·èÄê¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢2024Ç¯¤Ë·èÄê¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2·ï¤Î¤ß¡£