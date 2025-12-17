◇ボクシング東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ ユン・ドクノ（韓国）《10回戦》森脇唯人（ワールドスポーツ）（2025年12月18日 東京・後楽園ホール）

東京五輪ミドル級日本代表で、東洋太平洋スーパーミドル級3位、WBO―AP同級7位の森脇唯人（29＝ワールドスポーツ、1戦1勝）が17日、都内でプロ2戦目の前日計量に臨み、76・0キロで一発クリア。プロ2戦目で挑むアジア2冠戦へ「2戦目でこのチャンスをいただいてありがたい。リラックスしていつも通り臨みたい」とWBO―AP＆東洋太平洋同級王者ユン・ドクノ（30＝韓国、12戦10勝8KO2敗）戦へ意気込んだ。

森脇は駿台学園高―法大―自衛隊体育学校とアマで活躍し、全日本選手権では5連覇を達成。東京五輪は2回戦で敗退し、24年パリ五輪出場を逃してプロ転向を表明。今年6月には8回戦でプロデビューし韓国ミドル級王者ベク・ハソ（34＝モンゴル）に3―0で判定勝ち。10月下旬からは約3週間、米ロサンゼルスでスパーリング合宿を行い「同じ階級の選手と実戦メインでいい練習ができた」と手応えを口にした。

2戦目でのタイトル奪取となれば、坪井智也（帝拳）に並ぶ日本最速タイ記録。「できれば早く倒して勝ちたい。もちろん自信はあるが、相手も本気でくる。どんな局面にも対応しながら真剣勝負で挑みたい」と力を込めた。

なお同興行のセミファイナルではヘビー級1000万円トーナメントの決勝（4回戦）が行われ、マハンハイリー・ヌールタイ（中国、3戦3勝1KO）と大沼ケン（角海老宝石、3戦2勝1KO1分け）が激突する。