【サッカー】PSGのデンベレが最優秀男子選手賞「努力は報われる」チームの国内3冠＆CL制覇に貢献
フランスのパリ・サンジェルマン所属ウスマン・デンベレ選手が日本時間17日、「FIFA最優秀男子選手賞」を受賞しました。
デンベレ選手は、2024-25シーズンの国内リーグにおいて、得点王となりチームの優勝に貢献。また、チャンピオンズリーグ(CL)でも、8得点6アシストをあげ、チームを史上初となる欧州王者へ導きました。
国内リーグとCLの両方でMVPに選出されたデンベレ選手は、チームが国内3冠を達成するには欠かせない存在でした。そして、チームが初のFIFAクラブワールドカップ決勝進出を果たすのにも貢献するなど、輝かしい1年を過ごしました。
デンベレ選手は授賞式で「まず、チームメート全員に感謝したい。努力は報われることが証明された。個人としても、チームとしても、私にとって素晴らしい1年でした。いつも私を支えてくれた家族、そして、先ほども述べたように、素晴らしい1年を過ごせたパリ・サンジェルマンFC、会長、スタッフ、クラブで働くすべての方々、ルイス・カンポス氏にも感謝申し上げます。また、会長にも感謝申し上げます。私の誕生日には、いつも短いメッセージをいただいており、それはいつも私を幸せにしてくれます。来年もここに戻ってくることを願っています」と感謝のコメントを残しました。
▽各賞受賞者
【最優秀男子選手】
ウスマン・デンベレ(パリ・サンジェルマン/フランス)
【最優秀女子選手】
アイタナ・ボンマティ(バルセロナ/スペイン)
【最優秀男子ゴールキーパー】
ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン、現マンチェスター・シティ/イタリア)
【最優秀女子ゴールキーパー】
ハンナ・ハンプトン (チェルシー/イングランド)
【最優秀監督(男子チーム)】
ルイス・エンリケ(パリ・サンジェルマン/フランス)
【最優秀監督(女子チーム)】
サリナ・ヴィーグマン(イングランド女子代表)
【男子ベスト11】
ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン、現マンチェスター・シティ/イタリア)
アクラフ・ハキミ(パリ・サンジェルマン/モロッコ)
ウィリアン・パチョ(パリ・サンジェルマン/エクアドル)
フィルジル・ファン・ダイク(リバプール/オランダ)
ブルーノ・メンデス(パリ・サンジェルマン/ポルトガル)
ジュード・ベリンガム(レアル・マドリード/イングランド)
ペドリ(バルセロナ/スペイン)
ヴィチーニャ(パリ・サンジェルマン/ポルトガル)
コール・パーマー(チェルシー/イングランド)
ラミーヌ・ヤマル(バルセロナ/スペイン)
ウスマン・デンベレ(パリ・サンジェルマン/フランス)
ハンナ・ハンプトン (チェルシー/イングランド)
イレーネ・パレデス (バルセロナ/スペイン)
ルーシー・ブロンズ (チェルシー/イングランド)
オナ・バトレ(バルセロナ/スペイン)
リア・ウィリアムソン(アーセナル/イングランド)
アイタナ・ボンマティ(バルセロナ/スペイン)
クラウディアピナ(バルセロナ/スペイン)
パトリ・ギハーロ(バルセロナ/スペイン)
アレッシア・ルッソ(アーセナル/イングランド)
アレクシア・プテラス(バルセロナ/スペイン)
マリオナ・カルデンテイ(アーセナル/スペイン)