フランスのパリ・サンジェルマン所属ウスマン・デンベレ選手が日本時間17日、「FIFA最優秀男子選手賞」を受賞しました。

デンベレ選手は、2024-25シーズンの国内リーグにおいて、得点王となりチームの優勝に貢献。また、チャンピオンズリーグ(CL)でも、8得点6アシストをあげ、チームを史上初となる欧州王者へ導きました。

国内リーグとCLの両方でMVPに選出されたデンベレ選手は、チームが国内3冠を達成するには欠かせない存在でした。そして、チームが初のFIFAクラブワールドカップ決勝進出を果たすのにも貢献するなど、輝かしい1年を過ごしました。

デンベレ選手は授賞式で「まず、チームメート全員に感謝したい。努力は報われることが証明された。個人としても、チームとしても、私にとって素晴らしい1年でした。いつも私を支えてくれた家族、そして、先ほども述べたように、素晴らしい1年を過ごせたパリ・サンジェルマンFC、会長、スタッフ、クラブで働くすべての方々、ルイス・カンポス氏にも感謝申し上げます。また、会長にも感謝申し上げます。私の誕生日には、いつも短いメッセージをいただいており、それはいつも私を幸せにしてくれます。来年もここに戻ってくることを願っています」と感謝のコメントを残しました。

▽各賞受賞者

【最優秀男子選手】

ウスマン・デンベレ(パリ・サンジェルマン/フランス)

【最優秀女子選手】

アイタナ・ボンマティ(バルセロナ/スペイン)

【最優秀男子ゴールキーパー】

ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン、現マンチェスター・シティ/イタリア)

【最優秀女子ゴールキーパー】

ハンナ・ハンプトン (チェルシー/イングランド)

【最優秀監督(男子チーム)】

ルイス・エンリケ(パリ・サンジェルマン/フランス)

【最優秀監督(女子チーム)】

サリナ・ヴィーグマン(イングランド女子代表)

【男子ベスト11】

ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン、現マンチェスター・シティ/イタリア)

アクラフ・ハキミ(パリ・サンジェルマン/モロッコ)

ウィリアン・パチョ(パリ・サンジェルマン/エクアドル)

フィルジル・ファン・ダイク(リバプール/オランダ)

ブルーノ・メンデス(パリ・サンジェルマン/ポルトガル)

ジュード・ベリンガム(レアル・マドリード/イングランド)

ペドリ(バルセロナ/スペイン)

ヴィチーニャ(パリ・サンジェルマン/ポルトガル)

コール・パーマー(チェルシー/イングランド)

ラミーヌ・ヤマル(バルセロナ/スペイン)

ウスマン・デンベレ(パリ・サンジェルマン/フランス)

【女子ベスト11】ハンナ・ハンプトン (チェルシー/イングランド)イレーネ・パレデス (バルセロナ/スペイン)ルーシー・ブロンズ (チェルシー/イングランド)オナ・バトレ(バルセロナ/スペイン)リア・ウィリアムソン(アーセナル/イングランド)アイタナ・ボンマティ(バルセロナ/スペイン)クラウディアピナ(バルセロナ/スペイン)パトリ・ギハーロ(バルセロナ/スペイン)アレッシア・ルッソ(アーセナル/イングランド)アレクシア・プテラス(バルセロナ/スペイン)マリオナ・カルデンテイ(アーセナル/スペイン)