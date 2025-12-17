歌手で俳優・香取慎吾（４８）の最新姿にネットが驚いた。

香取は１６日放送のフジテレビ系特番「星になったスターたち」（午後７時）に出演。上沼恵美子と司会を務め、今年亡くなったスターたちをしのんだ。

放送後は自身のＳＮＳに「＃星になったスターたち ＴＶｅｒでも是非ご覧ください！インスタグラマーみたいな鏡自撮りに、だいぶ慣れてきました」とつづり、自撮りも投稿した。

最近は金髪に近い明るい髪色だったが、この日は落ち着いた黒髪で雰囲気を変え、シックなスーツを着こなした。短髪でフェースラインもすっきり。

ネットは「星になったスターたちの慎吾くん何かいつもと違くない？！」「なんかシュッとした？？」「シュッ！としてる」「本当にシュッとしたね！」「慎吾ちゃん痩（や）せちゃったんじゃない」「ちょっと痩せたんじゃないのか！？」「慎吾ちゃんスリムになった？」「何故痩せたの」と仰天。

「黒髪短髪新鮮」「ヤバいカッコ良すぎ」「かっこよすぎてクラクラしちゃいます」「Ｎｅｗ ｈａｉｒで爽やかスッキリ見えて新鮮だったわ〜」「黒髪にまだ慣れません」「モデル」とくぎ付けだった。