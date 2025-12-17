川崎希「なかよし3兄弟」子ども3人の顔出し密着ショット公開「全員お顔が整ってる」「末っ子ちゃんの笑顔が可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/12/17】実業家でタレントの川崎希が17日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちの密着ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳元AKB1期生「遺伝子最強」子ども3人の顔出し密着ショット
川崎は「なかよし3兄弟」とつづり、長男、長女、そして第3子となる次女が身を寄せ合う写真を公開。リラックスした様子で寝転び、3人が寄り添いながらカメラに笑顔を見せる、プライベート感あふれる1枚となっている。
この投稿に、ファンからは「末っ子ちゃんの笑顔が可愛い」「全員お顔が整ってる」「美形きょうだいすぎる」「仲良しで癒される」「微笑ましいショット」「成長が楽しみ」「遺伝子最強」といったコメントが寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳元AKB1期生「遺伝子最強」子ども3人の顔出し密着ショット
◆川崎希、子どもたち3人が密着する姿を公開
川崎は「なかよし3兄弟」とつづり、長男、長女、そして第3子となる次女が身を寄せ合う写真を公開。リラックスした様子で寝転び、3人が寄り添いながらカメラに笑顔を見せる、プライベート感あふれる1枚となっている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「末っ子ちゃんの笑顔が可愛い」「全員お顔が整ってる」「美形きょうだいすぎる」「仲良しで癒される」「微笑ましいショット」「成長が楽しみ」「遺伝子最強」といったコメントが寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】