超特急タカシ「エビライ」裏側公開 同期・DISH//からの差し入れに「さすが皿特急」「EBiDANの絆尊い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/17】メインダンサー＆バックボーカルグループの超特急タカシが12月16日、自身のYouTubeを更新。2025年8月15日〜17日に行われた「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」（通称：エビライ）の裏側を公開し、4人組バンドのDISH//からの差し入れに反響が寄せられている。
【写真】超特急メンバーが明かしたエビダンライブ裏側
超特急とDISH//は、共に2011年12月25日にデビューした同期であり、初期のEBiDAN（スターダストプロモーションに所属する若手男性俳優・タレントで構成されたアーティスト集団）を支えた2組であった。DISH//は2022年の「エビライ」にてEBiDANから卒業し、2組はそれぞれ活躍の場を広げている。
動画内にはDISH//からのフルーツゼリーの差し入れが写っており、ファンからは「さすが皿特急（超特急とDISH//の愛称）だね！」「卒業しても差し入れくれるDISH//優しい」「タカシくん嬉しそう」など反響が寄せられている。
EBiDAN所属の超特急やM!LK、Lienelなど9組が一堂に会するライブイベント「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」。毎年夏に開催され、14年目となった今年のテーマは「HOTEL」。ホテルクルーの衣装を着たメンバーたちが幻想的なひとときを来場者に提供した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆同期DISH//との絆
◆EBiDAN THE LIVE 2025
