「NHK紅白歌合戦」ゲスト審査員決定「豊臣兄弟！」仲野太賀ら7人
【モデルプレス＝2025/12/17】「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）より、ゲスト審査員が発表された。
・小田凱人（おだ・ときと）：プロ車いすテニス選手
・高石あかり（たかいし・あかり／※「高」は正式には「はしごだか」）：俳優
・仲野太賀（なかの・たいが）：俳優
・野沢雅子（のざわ・まさこ）：声優
・松嶋菜々子（まつしま・ななこ）：俳優
・三浦知良（みうら・かずよし）：プロサッカー選手
・三宅香帆（みやけ・かほ）：文芸評論家
※五十音順
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
