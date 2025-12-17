ドル高を受けて対ドルで軟調、対円では円安の勢い勝＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは朝の0.6535から午後に0.6514を付けるなど、小幅ながら豪ドル安ドル高の流れ。米長期債利回り上昇やドル円の安値からの反発を受けたドル全面高が豪ドルドルでも豪ドル安ドル高につながったが値動きは落ち着いていた。

対円では円安の勢いが強い。ドル円が154円52銭を付けた午前の市場で102円32銭と昨日の安値102円46銭を割り込む動きを見せたが、その後反発。102円80銭を付けた。



NZドルドルは0.57台後半での上下。目立った方向性が見られずであったが、午後はドル高もあって少し上値が重い。対円では円安の勢いが強い。午前のドル円の下げ局面で89円31銭を付けたが、その後89円69銭まで反発。



※今週の主な予定と結果

豪州

12/16 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （12月） 結果 -9.0% 前回 12.8% （前月比）

12/17 08:30 Westpac先行指数 （11月） 結果 -0.04% 前回 0.11% （前月比）



NZ

12/17 06:45 経常収支 （2025年 第3四半期） 結果 -83.65億NZドル 予想 -75.0億NZドル 前回 -9.7億NZドル

12/18 06:45 実質ＧＤＰ （2025年 第3四半期） 予想 0.9% 前回 -0.9% （前期比）

12/18 06:45 実質ＧＤＰ （2025年 第3四半期） 予想 1.3% 前回 -0.6% （前年比）

12/19 06:45 貿易収支 （11月） 前回 -15.42億NZドル （貿易収支）

12/19 09:00 ANZ企業信頼感 （12月） 前回 67.1

