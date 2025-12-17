テクニカルポイント 豪ドル/ドル、短期上昇トレンドに調整、０．６７００がレジスタンスに テクニカルポイント 豪ドル/ドル、短期上昇トレンドに調整、０．６７００がレジスタンスに

テクニカルポイント 豪ドル/ドル、短期上昇トレンドに調整、０．６７００がレジスタンスに



0.6722 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.6706 エンベロープ1%上限（10日間）

0.6646 一目均衡表・転換線

0.6640 10日移動平均

0.6617 現値

0.6574 一目均衡表・雲（上限）

0.6573 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6572 21日移動平均

0.6554 一目均衡表・基準線

0.6545 100日移動平均

0.6520 一目均衡表・雲（下限）

0.6485 200日移動平均

0.6422 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



豪ドル/ドルは、１１月後半以降形成された短期上昇トレンドが一服。調整に押されている。心理的水準０．６７００が上値抵抗となっている。ＲＳＩ（１４日）は７０付近まで上昇したあとは、低下に転じており、現在は５６．７と中立水準５０に接近している。水準的には１０日線を下回っており、０．６５７２の２１日線が短期サポート水準となっている状況。

