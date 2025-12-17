韓国の女性4人組「KISS OF LIFE」（キスオブライフ）が16日、日本デビューツアー「KISS OF LIFE Japan Debut Tour ［Lucky Day］」を完走した。

グループは、11月5日に発売した日本初アルバム「TOKYO MISSION START」を引っ提げ、本ツアーを開催。10日に福岡サンパレスホール公演、11、12日にグランキューブ大阪で2日間の公演を行い、16日、東京ガーデンシアター公演でファイナルを迎えた。

高いスキルのパフォーマンスで観客を魅了し、日本デビューを成功におさめた4人。ツアータイトルにもなっている日本デビュー曲「Lucky」からスタートし、デニム基調の衣装をまとったメンバーが登場すると、会場は割れんばかりの大歓声が起きた。

韓国でのデビュータイトル曲「Shhh （Japanese Ver.）」ではファンの掛け声も加わり、KISS OF LIFEの名前を広めるきっかけになった韓国でのヒット曲「Midas Touch （JapaneseVer.）」へ。ベルのハイトーンボイスに大歓声が上がり、会場のボルテージは早くも最高潮。MCでは、「こんにちは！私たちがKISS OF LIFEです！」と全員で挨拶。「もう最後の公演というのが信じられません。エネルギーが爆発しています！やばい！やばい！」と気合十分。コールアンドレスポンスを行った後に、「Bad News」やダンスカバーで流行した「Igloo」を披露。日本でも人気の高い「Sticky （Japanese Ver.）」のイントロが流れると、一気に夏の雰囲気に包まれた。

ファンの歓声・掛け声に答えるように、その後もメンバーはエネルギッシュにパフォーマンス。ライブ後半には、この日本ツアーのためだけに特別に用意した、ソロのカバーステージへ。ハヌルはアコースティックギターであいみょんの「愛を伝えたいだとか」を弾き語り、ベルは藤井風の「満ちてゆく」を情熱的に歌い上げ、ナッティはDOUBLEの「Destiny」でキレあるダンスを交えながら、ジュリーはVaundy「東京フラッシュ」をパフォーマンス。個性ある4人それぞれの魅力を表現したステージとなった。「No One But Us」では客席に降り、至近距離でファンサービスをしながらパフォーマンス。ステージ上での完璧なクールな姿から一変、愛らしい姿でファンとの交流を楽しんだ。

アンコールでは、「Bye My Neverland」等を披露し、メンバー同士でアイコンタクトしながらハーモニーを奏で、メンバー間の固い絆が垣間見え、最後まで客席と一緒にジャンプしながら「Back to Me」をパフォーマンス。「みなさん、愛しています〜！！本当にありがとうございます！！」と何度も感謝を伝え、日本デビューツアーは幕を下ろした。