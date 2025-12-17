お笑いトリオ、パンサー向井慧（40）が17日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。来年3月に実施される新幹線のダイヤ改正に感謝した。

この日、向井は番組開始から3分ほど遅れてブース入り。息を切らしながら「おはようございます。パンサー向井慧です」とあいさつした。遅れた理由を「12月ともなると、工事とかが始まるので。道路が、車線が1個つぶれていたりとかで、ちょっと今日は道が混んでまして」と説明した。

向井は毎週火曜にCBCラジオ「＃むかいの喋り方」に出演。水曜は「＃ふらっと」に間に合うよう始発で名古屋から品川に向かうが、オープニングに間に合わず水曜パートナーの三田寛子が代わって冒頭を進行することも少なくない。向井は「でも私にとって朗報なんですけど。来年の3月14日からですね、ダイヤ改正が行われまして。新幹線。名古屋の始発が9分早くなります」と報告し、「これはありがたい！」としみじみ感謝。三田も「これは大きい」と同意すると、向井は「大きいですよ。9分早い始発になるということは、もう多分、こういうことはないと思います」と笑った。

また「おそらくね、JR関係者に『＃ふらっと』聞いてる人がいるんじゃないかと」とジョーク。「向井が間に合うように、9分（早くなる）。なので3月以降はこんなことないと思いますが」と話していた。