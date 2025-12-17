Viltroxの広角単焦点レンズ「AF 9/2.8 AIR」に富士フイルムX用
映像嵐株式会社は、富士フイルムXマウント用の交換レンズ「Viltrox AF 9/2.8 AIR X」を12月17日（水）に発売した。希望小売価格は3万9,000円。
35mm判換算で約13.5mm相当の焦点距離となる、APS-Cフォーマット対応の交換レンズ。重量約175gの軽量ボディとしている。10月にソニーE、ニコンZマウント用を発売済み。
AF駆動にSTMを採用し、正確かつ静音性に優れたAFを実現したという。対応カメラとの組み合わせでは顔・瞳検出にも対応する。
レンズ構成はEDレンズ3枚、非球面レンズ2枚、高屈折率レンズ3枚を含む11群13枚。高性能マルチコーティングを施してフレアやゴーストを抑制した。
サンプル画像（映像嵐株式会社提供）焦点距離：9mm（35mm判換算13.5mm相当） 対応撮像画面サイズ：APS-C 対応マウント：Xマウント フォーカスモード：AF フォーカス機構：インナーフォーカス レンズ構成：11群13枚（EDレンズ3枚、非球面レンズ2枚、高屈折率レンズ3枚） 絞り羽根：7枚 絞り範囲：F2.8-16 最短撮影距離：0.13m 画角：113.8° 最大撮影倍率：0.15倍 フィルター径：Φ58mm 外形寸法：Φ65×56.7mm 質量：約175g 付属品：レンズキャップ、リアキャップ、フード、収納袋 メーカー保証：1年間（自然故障が対象）