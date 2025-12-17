銀一株式会社は、Peak Designの三脚「Pro Tripod」シリーズと対応アクセサリーを12月20日（土）に発売する。

Pro Tripodは、写真家・映画監督のジミー・チン氏とのコラボレーションにより開発された三脚シリーズ。同社の「Travel Tripod」（2020年4月発売）をベースとしており、脚部は一般的な円筒形ではなく六角柱形状を採用。センターポールに密着して折りたためる構造も同じ。

さらに、CNC加工のアルミニウムパーツを採用するなど、剛性を高めている。

雲台はボールヘッドを採用。アルカスイス互換形状のクイックロックを備え、素早く確実に固定できるという。また、一体型のフルードパンニングを採用し、強化された留め具により、確実なボールロックを可能とした。

そのほか専用アクセサリーを用意しており、撮影環境や用途に応じたカスタマイズが可能となっている。

Pro Tripod

Pro Tripodシリーズのスタンダードモデル。幅広い用途で使用できる剛性を備え、適度な重量がある。

Pro Tall Tripod

素材：カーボンファイバー 全伸高：168.4cm 伸高：138cm 最低高：15.9cm 段数：4段 格納サイズ：50.1×9.3cm パンニング角：360° 耐荷重：18.1kg 重量：1.9kg 価格：15万4,000円

シリーズ中で最も伸長し、センターポールを使用せずに高さ162cmを確保できるのが特徴。

Pro Lite Tripod

素材：カーボンファイバー 全伸高：197.4cm 伸高：162cm 最低高：17.3cm 段数：4段 格納サイズ：58.1×9.3cm パンニング角：360° 耐荷重：18.1kg 重量：2kg 価格：17万500円

小型化された脚部とセンターポールを採用するシリーズで最も小型なモデル。

Pro Tripod Tilt Mod

素材：カーボンファイバー 全伸高：162.5cm 伸高：133.2cm 最低高：15.8cm 段数：4段 格納サイズ：48.8×8.5cm パンニング角：360° 耐荷重：15.9kg 重量：1.7kg 価格：13万2,000円

Pro Tripodシリーズのボールヘッドに装着するフルードビデオ雲台アダプター。スプリング式カウンターバランスや着脱可能な伸縮式ハンドルを備える。

Pro Tripod Leveling Base

ハンドル長：13～36.5cm 傾斜角：-90～+55° 外形寸法（格納時）：8.2×5.5×13.5cm 耐荷重：4.5kg 重量：430g（ハンドル含む） 価格：2万7,500円

他社製のビデオ雲台などと組み合わせて使用するレベリングベース。

Spike Feet Pro

取付ネジ：3/8インチネジ 可動範囲：±20° 外形寸法：7.8×7.8×11.4cm 耐荷重：18.1kg 重量：350g 価格：2万2,000円

滑りやすい地形や不安定な地面で使用するための交換用スパイク。Pro Tripod/Pro Tall Tripod専用。

Spike Feet Pro Lite

素材：ステンレススチール 高さ：3.6cm 重量：43.5g（1つ） 価格：9,350円

Pro Lite Tripod用の交換用スパイク。氷上、滑らかな岩、緩い土などでも、安定してグリップできるようになる。

素材：ステンレススチール 高さ：3.1cm 重量：32g（1つ） 価格：9,350円