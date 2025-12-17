江崎グリコ <2206> [東証Ｐ] が12月17日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の135億円→120億円(前期は133億円)に11.1％下方修正し、一転して10.1％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の79.9億円→64.9億円(前年同期は37.2億円)に18.8％減額し、増益率が2.1倍→74.4％増に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

主には、12月８日付開示の「当社商品の自主回収に関するお知らせ」のとおり、チョコレート回収に伴う特別損失（2,000百万円弱）や、健康・食品事業及び乳業事業におけるアイスクリームやチルド商品の不振により、売上・利益を下方修正しております。 なお、配当予想につきましては、今回の通期連結業績予想の修正に伴う修正はありません。(注)上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づいたものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる可能性があります。

