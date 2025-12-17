ETF売買代金ランキング＝17日大引け
17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 94917 -33.3 41810
２. <1357> 日経Ｄインバ 20840 2.7 6044
３. <1321> 野村日経平均 10094 -64.5 51410
４. <1360> 日経ベア２ 9736 0.0 148.4
５. <1540> 純金信託 7721 -47.2 20595
６. <1458> 楽天Ｗブル 7509 -22.8 49610
７. <1542> 純銀信託 7485 9.8 30200
８. <1579> 日経ブル２ 5713 -40.3 449.3
９. <1306> 野村東証指数 3836 -65.1 3537.0
10. <1568> ＴＰＸブル 3396 -28.4 697.6
11. <1615> 野村東証銀行 2883 17.8 519.9
12. <1541> 純プラ信託 2846 79.7 8970
13. <2036> 金先物Ｗブル 2476 -10.7 178900
14. <1398> ＳＭＤリート 2131 28.2 2043.5
15. <1329> ｉＳ日経 2116 28.9 5153
16. <2644> ＧＸ半導日株 1968 -19.7 2440
17. <1489> 日経高配５０ 1761 -12.1 2804
18. <314A> ｉＳゴールド 1678 -29.3 319.2
19. <1308> 上場東証指数 1546 193.9 3492
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1407 -15.7 64120
21. <1459> 楽天Ｗベア 1255 -29.8 244
22. <1655> ｉＳ米国株 1240 -17.3 763.5
23. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1207 -46.9 2283
24. <1326> ＳＰＤＲ 1159 -25.1 61920
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 1146 -41.4 348.4
26. <1671> ＷＴＩ原油 1059 -0.2 2868
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 952 -9.1 58550
28. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 918 18.5 1086
29. <1328> 野村金連動 875 -22.4 16065
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 819 -53.2 2150.5
31. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 778 -34.6 10845
32. <1320> ｉＦ日経年１ 758 -50.9 51250
33. <2243> ＧＸ半導体 749 85.9 2580
34. <1348> ＭＸトピクス 746 123.4 3522
35. <435A> ｉＦ日本配当 732 -38.8 2183
36. <2244> ＧＸＵテック 720 -21.9 3085
37. <2038> 原油先Ｗブル 684 -14.8 1355
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 627 -23.5 589.3
39. <1545> 野村ナスＨ無 587 -56.6 39450
40. <1673> ＷＴ銀 526 81.4 9381
41. <1330> 上場日経平均 502 -61.6 51500
42. <1674> ＷＴプラチナ 479 339.4 27200
43. <2559> ＭＸ全世界株 465 -19.7 25560
44. <1358> 上場日経２倍 439 -63.9 79080
45. <1678> 野村インド株 374 2.2 351.7
46. <2564> ＧＸ高配日株 348 510.5 3313
47. <1356> ＴＰＸベア２ 347 -43.9 175.1
48. <2516> 東証グロース 329 9.3 510.1
49. <200A> 野村日半導 320 -29.8 2269
50. <1346> ＭＸ２２５ 319 -48.7 51470
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 94917 -33.3 41810
２. <1357> 日経Ｄインバ 20840 2.7 6044
３. <1321> 野村日経平均 10094 -64.5 51410
４. <1360> 日経ベア２ 9736 0.0 148.4
５. <1540> 純金信託 7721 -47.2 20595
６. <1458> 楽天Ｗブル 7509 -22.8 49610
７. <1542> 純銀信託 7485 9.8 30200
８. <1579> 日経ブル２ 5713 -40.3 449.3
９. <1306> 野村東証指数 3836 -65.1 3537.0
10. <1568> ＴＰＸブル 3396 -28.4 697.6
11. <1615> 野村東証銀行 2883 17.8 519.9
12. <1541> 純プラ信託 2846 79.7 8970
13. <2036> 金先物Ｗブル 2476 -10.7 178900
14. <1398> ＳＭＤリート 2131 28.2 2043.5
15. <1329> ｉＳ日経 2116 28.9 5153
16. <2644> ＧＸ半導日株 1968 -19.7 2440
17. <1489> 日経高配５０ 1761 -12.1 2804
18. <314A> ｉＳゴールド 1678 -29.3 319.2
19. <1308> 上場東証指数 1546 193.9 3492
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1407 -15.7 64120
21. <1459> 楽天Ｗベア 1255 -29.8 244
22. <1655> ｉＳ米国株 1240 -17.3 763.5
23. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1207 -46.9 2283
24. <1326> ＳＰＤＲ 1159 -25.1 61920
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 1146 -41.4 348.4
26. <1671> ＷＴＩ原油 1059 -0.2 2868
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 952 -9.1 58550
28. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 918 18.5 1086
29. <1328> 野村金連動 875 -22.4 16065
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 819 -53.2 2150.5
31. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 778 -34.6 10845
32. <1320> ｉＦ日経年１ 758 -50.9 51250
33. <2243> ＧＸ半導体 749 85.9 2580
34. <1348> ＭＸトピクス 746 123.4 3522
35. <435A> ｉＦ日本配当 732 -38.8 2183
36. <2244> ＧＸＵテック 720 -21.9 3085
37. <2038> 原油先Ｗブル 684 -14.8 1355
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 627 -23.5 589.3
39. <1545> 野村ナスＨ無 587 -56.6 39450
40. <1673> ＷＴ銀 526 81.4 9381
41. <1330> 上場日経平均 502 -61.6 51500
42. <1674> ＷＴプラチナ 479 339.4 27200
43. <2559> ＭＸ全世界株 465 -19.7 25560
44. <1358> 上場日経２倍 439 -63.9 79080
45. <1678> 野村インド株 374 2.2 351.7
46. <2564> ＧＸ高配日株 348 510.5 3313
47. <1356> ＴＰＸベア２ 347 -43.9 175.1
48. <2516> 東証グロース 329 9.3 510.1
49. <200A> 野村日半導 320 -29.8 2269
50. <1346> ＭＸ２２５ 319 -48.7 51470
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース