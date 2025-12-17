　17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 94917　　 -33.3　　　 41810
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 20840　　　 2.7　　　　6044
３. <1321> 野村日経平均　　 10094　　 -64.5　　　 51410
４. <1360> 日経ベア２　　　　9736　　　 0.0　　　 148.4
５. <1540> 純金信託　　　　　7721　　 -47.2　　　 20595
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7509　　 -22.8　　　 49610
７. <1542> 純銀信託　　　　　7485　　　 9.8　　　 30200
８. <1579> 日経ブル２　　　　5713　　 -40.3　　　 449.3
９. <1306> 野村東証指数　　　3836　　 -65.1　　　3537.0
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　3396　　 -28.4　　　 697.6
11. <1615> 野村東証銀行　　　2883　　　17.8　　　 519.9
12. <1541> 純プラ信託　　　　2846　　　79.7　　　　8970
13. <2036> 金先物Ｗブル　　　2476　　 -10.7　　　178900
14. <1398> ＳＭＤリート　　　2131　　　28.2　　　2043.5
15. <1329> ｉＳ日経　　　　　2116　　　28.9　　　　5153
16. <2644> ＧＸ半導日株　　　1968　　 -19.7　　　　2440
17. <1489> 日経高配５０　　　1761　　 -12.1　　　　2804
18. <314A> ｉＳゴールド　　　1678　　 -29.3　　　 319.2
19. <1308> 上場東証指数　　　1546　　 193.9　　　　3492
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1407　　 -15.7　　　 64120
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1255　　 -29.8　　　　 244
22. <1655> ｉＳ米国株　　　　1240　　 -17.3　　　 763.5
23. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1207　　 -46.9　　　　2283
24. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1159　　 -25.1　　　 61920
25. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1146　　 -41.4　　　 348.4
26. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1059　　　-0.2　　　　2868
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 952　　　-9.1　　　 58550
28. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 918　　　18.5　　　　1086
29. <1328> 野村金連動　　　　 875　　 -22.4　　　 16065
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 819　　 -53.2　　　2150.5
31. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 778　　 -34.6　　　 10845
32. <1320> ｉＦ日経年１　　　 758　　 -50.9　　　 51250
33. <2243> ＧＸ半導体　　　　 749　　　85.9　　　　2580
34. <1348> ＭＸトピクス　　　 746　　 123.4　　　　3522
35. <435A> ｉＦ日本配当　　　 732　　 -38.8　　　　2183
36. <2244> ＧＸＵテック　　　 720　　 -21.9　　　　3085
37. <2038> 原油先Ｗブル　　　 684　　 -14.8　　　　1355
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 627　　 -23.5　　　 589.3
39. <1545> 野村ナスＨ無　　　 587　　 -56.6　　　 39450
40. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 526　　　81.4　　　　9381
41. <1330> 上場日経平均　　　 502　　 -61.6　　　 51500
42. <1674> ＷＴプラチナ　　　 479　　 339.4　　　 27200
43. <2559> ＭＸ全世界株　　　 465　　 -19.7　　　 25560
44. <1358> 上場日経２倍　　　 439　　 -63.9　　　 79080
45. <1678> 野村インド株　　　 374　　　 2.2　　　 351.7
46. <2564> ＧＸ高配日株　　　 348　　 510.5　　　　3313
47. <1356> ＴＰＸベア２　　　 347　　 -43.9　　　 175.1
48. <2516> 東証グロース　　　 329　　　 9.3　　　 510.1
49. <200A> 野村日半導　　　　 320　　 -29.8　　　　2269
50. <1346> ＭＸ２２５　　　　 319　　 -48.7　　　 51470
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


