日経平均17日大引け＝3日ぶり反発、128円高の4万9512円 日経平均17日大引け＝3日ぶり反発、128円高の4万9512円

17日の日経平均株価は前日比128.99円（0.26％）高の4万9512.28円と3日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は662、値下がりは880、変わらずは62。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を73.54円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が43.12円、東エレク <8035>が35.10円、ファナック <6954>が19.89円、リクルート <6098>が14.74円と続いた。



マイナス寄与度は10.23円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、中外薬 <4519>が9.23円、コナミＧ <9766>が7.02円、日東電 <6988>が6.85円、任天堂 <7974>が5.68円と並んだ。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は保険業で、以下、非鉄金属、海運業、鉄鋼が続いた。値下がり上位には水産・農林業、石油・石炭、ゴム製品が並んだ。



株探ニュース

