17日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数218、値下がり銘柄数353と、値下がりが優勢だった。



個別ではｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>がストップ高。中村超硬<6166>は一時ストップ高と値を飛ばした。かっこ<4166>、ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>、フロンティアインターナショナル<7050>、さくらさくプラス<7097>、松屋アールアンドディ<7317>は年初来高値を更新。アクリート<4395>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、ＧＥＮＤＡ<9166>、Ａｉロボティクス<247A>、ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、ユナイテッド<2497>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、インフォメティス<281A>、ベースフード<2936>など50銘柄が年初来安値を更新。イタミアート<168A>、免疫生物研究所<4570>、地域新聞社<2164>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ヘリオス<4593>は値下がり率上位に売られた。



