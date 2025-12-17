ETF売買動向＝17日大引け、全銘柄の合計売買代金2249億円 ETF売買動向＝17日大引け、全銘柄の合計売買代金2249億円

17日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比30.5％減の2249億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同32.4％減の1565億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ 英国ＦＴＳＥ１００ <363A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> 、ｉシェアーズ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資 ＥＴＦ <1483> 、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ 気候変動対応 <2848> など9銘柄が新高値。ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ｉシェアーズ 米国債２０年超 プレミアム <453A> 、ニッセイＥＴＦ 日経２２５インデックス <473A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が7.68％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が5.12％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> が3.04％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は3.13％安と大幅に下落した。



日経平均株価が128円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金949億1700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1354億7700万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が208億4000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が100億9400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が97億3600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が75億900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が57億1300万円の売買代金となった。



株探ニュース

