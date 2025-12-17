35歳・高橋凛、しっとりとした素肌感満載“ジャケブラ”カットに反響「美しいボディ」「シティーハンターみたい」
グラビア界の第一線で活躍を続けている高橋凛（35）が16日、自身のインスタグラムを更新。素肌にジャケットを羽織った写真集のアザーカットを公開した。
【写真】「最上級にかわいい」素肌にジャケットを羽織り、美谷間を披露した高橋凛
高橋は「2月15日発売 写真集『organic beauty』アザーカット」とつづり、ランジェリーを着用せず、素肌に直接、白いジャケットを羽織った大胆な着こなしを披露。くっきりとした美谷間をのぞかせ、しっとりとした素肌感を感じさせる妖艶な姿を見せている。
さらに、「今後のイベント予定」とつづり、12月から来年2月までのイベント情報も掲載。「皆様にお会いできますこと楽しみにしております」と、ファンと会えることを楽しみにしていた。
この衝撃的な“ジャケブラ”カットに、コメント欄には「ナイスセクシーショット」「カッケーしカワイイし」「かっこいい シティーハンターみたい」「最上級にかわいいの」「年齢を重ねるほど美しいボディ」などの反響が寄せられている。
