¸µ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¼«Âð¤ÇÂè1»Ò½Ð»º¡¡¥¥å¡¼¥È¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥¸¥§¥·¡¼¡ª¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¿åÃæ½Ð»º¤ÇÉ×¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥À¥ó¤È¤Î´Ö¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Âð¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÁÇÅ¨¡¡¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÂè1»Ò¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡ª
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î13Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥Ç¥Ó¡¼¤Ï¡¢¼«Âð¤ËÀß¤¨¤¿µðÂç¥×¡¼¥ë¤Ë²£¤¿¤ï¤ë»Ñ¤ä¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¥·¥§¥¢¡£¡Ö»ä¤ÏËþ·î¤Î²¼¡¢Îä¤¿¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥à¡¼¥ó¤Î²¼¤Ç¡¢2¿Í²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿À¸³è¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¡¢¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë3¿Í²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë½àÈ÷¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÀµ¸á¤Ë¤Ï¡¢Áë¤Î³°¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ±¤¯¤Ê¤«¡¢Éã¿Æ¤Î¼ê¤ÎÃæ¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Ä¹½÷¤ò¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿É×¤ò¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¡£¡ÖÌ¼¤ÎÈ±¤Ï¥·¥ë¥¯¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ÆµÛ¤Ï¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¡£Èà½÷¤Î¿¥¤êÀ®¤¹²»¤ÏÁ´¤Æ¤¬²»³Ú¤Î¤è¤¦¡£ÌÜ¤òÎ¥¤¹ÅÙ¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤«¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤éº£¤Ï¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤3.7¥¥í¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥À¥ó¤Î²¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡ÖÃÏµå¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡¢¾®¤µ¤Ê·î¤Î¸÷¡£±Ê±ó¤Ë°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡JusuJared¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ó¡¼¤È¥¸¥ç¥·¥å¤Ï2013Ç¯¤Ë¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2019Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë·ëº§¡£º£Ç¯9·î¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤Ï¸½ºß¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òÎ¥¤ì¡¢¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ç¥Ó¡¼¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¡ª¡¡2¿Í¤È¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡¢¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ö¥ê¡¼¤«¤é¡Ö¥ï¥ª¥ï¥ª¡ª¡¡¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Ð¡¼¥Ç¥ó¤«¤é¡Ö¤â¤¦Ì´Ãæ¤À¤è¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤âÂç¹¥¤¡ª¡×¡¢¥À¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¥¹¤«¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Û¤¦¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¥Þ¥Þ¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷debbyryan¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Âð¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÁÇÅ¨¡¡¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÂè1»Ò¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡ª
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î13Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥Ç¥Ó¡¼¤Ï¡¢¼«Âð¤ËÀß¤¨¤¿µðÂç¥×¡¼¥ë¤Ë²£¤¿¤ï¤ë»Ñ¤ä¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¥·¥§¥¢¡£¡Ö»ä¤ÏËþ·î¤Î²¼¡¢Îä¤¿¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥à¡¼¥ó¤Î²¼¤Ç¡¢2¿Í²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿À¸³è¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¡¢¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë3¿Í²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë½àÈ÷¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡JusuJared¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ó¡¼¤È¥¸¥ç¥·¥å¤Ï2013Ç¯¤Ë¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2019Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë·ëº§¡£º£Ç¯9·î¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤Ï¸½ºß¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òÎ¥¤ì¡¢¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ç¥Ó¡¼¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¡ª¡¡2¿Í¤È¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡¢¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ö¥ê¡¼¤«¤é¡Ö¥ï¥ª¥ï¥ª¡ª¡¡¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Ð¡¼¥Ç¥ó¤«¤é¡Ö¤â¤¦Ì´Ãæ¤À¤è¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤âÂç¹¥¤¡ª¡×¡¢¥À¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¥¹¤«¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Û¤¦¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¥Þ¥Þ¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷debbyryan¡Ë