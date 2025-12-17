ＪＢＣクラシック９着のシャマルは、かきつばた記念（２月２３日、名古屋）から黒船賞（３月２４日、高知）のローテーションを予定している。

ブリーダーズＣスプリント４着のアメリカンステージはジャニュアリーＳ（１月１８日、中山）へ。

ＪＢＣレディスクラシック４着のグランブリッジは、東京大賞典（１２月２９日、大井）で引退する。

スプリンターズＳ６着のダノンマッキンリーは、クリスチャン・デムーロ騎手で阪神Ｃへ。キャピタルＳ１５着のシュタールヴィントも同レースを目指し、除外なら淀短距離Ｓ（１月１１日、京都）に向かう。知立Ｓを勝ったモズナナスターは淀短距離Ｓを視野に入れる。

中日新聞杯１３着のショウナンアデイブは京都金杯（１月４日、京都）へ。

同７着のファミリータイムは日経新春杯（１月１８日、京都）。アンドロメダＳ６着のリビアングラスもこのレースを目指す。

りんくうＳ１着のメイショウホウレンは大和Ｓ（２月８日、京都）で連勝を狙う。

北陸Ｓを勝ってオープン入りしたフリッカージャブはオーシャンＳ（２月２８日、中山）が目標。

オータムリーフＳ２着のビダーヤはすばるＳ（１月１０日、京都）へ。同６着のコンティノアールはギャラクシーＳ（１２月２８日、阪神）に向かう。

大阪スポーツ杯２着のミスティックロアはポルックスＳ（１月１１日、中山）で復帰。