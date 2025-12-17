◆プロボクシング ▽東洋太平洋スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・中嶋一輝―同級１４位ジョンジョン・ジエット（１８日、東京・後楽園ホール）

１８日に東京・後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ＰＨＯＥＮＩＸ ＢＡＴＴＬＥ １４６」の前日計量が１７日、都内で行われた。

東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチの前日計量が１７日、都内で行われ、王者・中嶋一輝（３２）＝大橋＝が５５・２キロ、同級１４位ジョンジョン・ジエット（インドネシア）が５４・４キロでクリアした。

４度目の防衛戦に臨む中嶋は「圧倒的に勝つ」ことを試合のテーマに掲げる。「相手に触れさせない。打たせずに打つボクシングを徹底していきたい」と意欲を示し、「早ければ早いほど」と序盤でのＫＯ決着を狙う。

中嶋はＷＢＣ同級６位にランクされるが、同級は同門の井上尚弥が４団体統一王者に君臨している。所属ジムの大橋秀行会長（６０）は「もしかしたらこれが最後の防衛戦になるかもしれません」と来年にも井上がフェザー級に転級した場合の王座返上を見据え、中嶋の近い将来の世界挑戦を示唆している。

戦績は中嶋が１８勝（１５ＫＯ）２敗１分け、ジエットが１５勝（１２ＫＯ）２敗１分け。