w-inds.、ライブ映像作品『w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”』発売決定
w-inds.が2025年7月から11月まで開催し、のべ3万人を動員したツアーのライブ映像商品ライブDVD/Blu-ray『w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”』を2026年2月18日に発売することを発表した。
この映像商品は11月14日に実施した生配信の中でリリース自体は予告されていたものの、今回ようやくリリース日などの詳細が発表されたものとなる。
さらに、元々発表されていた橘慶太のソロアルバム『RE:ONE』と同日にリリースイベントを実施するとのこと。
橘慶太のソロアルバム『RE:ONE』からは「PLEASE」が先行配信となっている。橘慶太が40歳を迎える誕生日当日の12月16日にはMVも公開された。
このアルバムは橘慶太本人が、作詞作曲をはじめとするサウンドのみならず、ビジュアルや衣装など全てのクリエイティブを自身でプロデュースする作品となり、ビジュアルのクリエイティブとダンススキルの光る「PLEASE」のMVは必見だ。
またw-inds.の記念すべき1stシングル「Forever Memories」と2ndシングル「Feel The Fate」を収録したアナログ盤もリリースされる。
w-inds.は2026年3月14日で活動25周年を迎え、周年を記念したツアー＜w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”＞の開催も予定している。
ライブDVD/Blu-ray『w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”』
2026年2月18日(水)リリース
■PCSC限定盤
・DVD/Blu-ray
・CD
・40Pライブフォトブック付き
・三方背スリーブケース入り
[DVD] SCBP-00083 / 9,350円(税込)
[Blu-ray] SCXP-00203 / 9,900円(税込)
※2026年1月6日(火)23:59までの受注生産となります。
PCSC盤のご予約はこちらから
(2026年1月6日(火)23:59までの受注生産となります。)
https://ps.ponycanyon.co.jp/w-inds/live2025/
■通常盤
DVD/Blu-ray Only
[DVD] PCBP-55616 / 7,150円(税込)
[Blu-ray] PCXP-51238 / 7,700円(税込)
通常盤のご予約はこちらから
https://w-inds.lnk.to/Rewindtowinderlust_DVD
【収録内容】
[Disc.1]
※PCSC限定盤 / 通常盤 共有
EN1. Imagination
EN2. Like a fam feat. 島袋寛子, 谷内伸也(Lead), KIMI(DA PUMP)
EN3. Forever Memories
＋Behind The Scenes -LIVE TOUR 2025-
[PCSC盤 限定追加特典]
・Add The Movie -Private Camera-
[Disc.2]
by the courtesy of Avex Music Creative Inc.
【リリースイベント情報】
DVD/Blu-ray「w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”」の発売を記念してPCSC盤予約購入者限定「トーク&最速ダイジェスト視聴会」を開催
PCSC盤 DVD/Blu-ray を予約・購入すると抽選で当イベントに招待
詳細：https://ps.ponycanyon.co.jp/w-inds/live2025/
【店舗別購入特典】
Amazon：L判ブロマイド3枚セット
セブンネット：サコッシュ
楽天ブックス：アクリルコースター
タワーレコード：4カットフォトシートA
HMV：ハーフサイズブロマイド2枚セット
応援店：4カットフォトシートB
『RE:ONE』
2026年1月21日リリース
■PCSC限定商品(4,000円)/SCCA-00177
CD＋フォトカード6枚セット（卓上フォトフレーム付き）
Track list
01.PLEASE（12月16日先行配信）
02.Nostalgic Magic
03.GREAT GAME
04.Endless Days
05.恋花火
06.曇りでもいい
07.Only You And I
08.Wake Me When It’s Over
09.She’s Like Rain
10.Midnight Bloom
All Songs Music & Lyrics: Keita Tachibana
＜w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”＞
2026年3月14日(土) 神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール
2026年4月12日(日) 京都 ロームシアター京都メインホール
2026年4月19日(日) 栃木県 栃⽊県総合⽂化センター メインホール
2026年4月25日(土) 群馬県 昌賢学園まえばしホール ⼤ホール
2026年5月22日(金) 埼玉県 ⼾⽥市⽂化会館 ⼤ホール
2026年5月23日(土) 埼玉県 ⼾⽥市⽂化会館 ⼤ホール
2026年5月30日(土) 福岡県 福岡国際会議場 メインホール
2026年5月31日(日) 福岡県 福岡国際会議場 メインホール
2026年6月6日(土) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
2026年6月7日(日) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
2026年7月5日(日) 宮城県 東京エレクトロンホール宮城
2026年7月17日(金) 東京都 J:COMホール八王子
2026年7月24日(金) 東京都 NHKホール
2026年8月8日(土) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演
2026年8月9日(日) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演
w-inds.ファンクラブ”w-inds.day”チケット受付を12月17日より実施予定
関連リンク
◆w-inds. オフィシャルサイト
◆w-inds. オフィシャルX
◆w-inds. オフィシャルYouTubeチャンネル
◆w-inds. オフィシャルTikTok
◆w-inds. オフィシャルInstagram
◆w-inds. 25th Anniversary 特設サイト