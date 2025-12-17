w-inds.が2025年7月から11月まで開催し、のべ3万人を動員したツアーのライブ映像商品ライブDVD/Blu-ray『w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”』を2026年2月18日に発売することを発表した。

この映像商品は11月14日に実施した生配信の中でリリース自体は予告されていたものの、今回ようやくリリース日などの詳細が発表されたものとなる。

さらに、元々発表されていた橘慶太のソロアルバム『RE:ONE』と同日にリリースイベントを実施するとのこと。

橘慶太のソロアルバム『RE:ONE』からは「PLEASE」が先行配信となっている。橘慶太が40歳を迎える誕生日当日の12月16日にはMVも公開された。

このアルバムは橘慶太本人が、作詞作曲をはじめとするサウンドのみならず、ビジュアルや衣装など全てのクリエイティブを自身でプロデュースする作品となり、ビジュアルのクリエイティブとダンススキルの光る「PLEASE」のMVは必見だ。

またw-inds.の記念すべき1stシングル「Forever Memories」と2ndシングル「Feel The Fate」を収録したアナログ盤もリリースされる。

w-inds.は2026年3月14日で活動25周年を迎え、周年を記念したツアー＜w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”＞の開催も予定している。

ライブDVD/Blu-ray『w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”』

2026年2月18日(水)リリース ■PCSC限定盤

・DVD/Blu-ray

・CD

・40Pライブフォトブック付き

・三方背スリーブケース入り

[DVD] SCBP-00083 / 9,350円(税込)

[Blu-ray] SCXP-00203 / 9,900円(税込)

※2026年1月6日(火)23:59までの受注生産となります。 PCSC盤のご予約はこちらから

(2026年1月6日(火)23:59までの受注生産となります。)

https://ps.ponycanyon.co.jp/w-inds/live2025/ ■通常盤

DVD/Blu-ray Only

[DVD] PCBP-55616 / 7,150円(税込)

[Blu-ray] PCXP-51238 / 7,700円(税込) 通常盤のご予約はこちらから

https://w-inds.lnk.to/Rewindtowinderlust_DVD 【収録内容】

[Disc.1]

※PCSC限定盤 / 通常盤 共有 Zip ItFLY HIGHtry your emotionLook at meIT’S IN THE STARSブギウギ66Who’s the LiarFAKE ITParadoxStripORIGINALISMThe End of WaitingGet DownOne more timeRookiesRunTime Has GoneLet’s get it onBoom Word UpFeel the beatFeel The Fate変わりゆく空New World -Remix-

EN1. Imagination

EN2. Like a fam feat. 島袋寛子, 谷内伸也(Lead), KIMI(DA PUMP)

EN3. Forever Memories

＋Behind The Scenes -LIVE TOUR 2025- Zip ItFLY HIGHtry your emotionLook at meIT’S IN THE STARSブギウギ66Who’s the LiarFAKE ITParadoxStripORIGINALISMThe End of WaitingGet DownOne more timeRookiesRunTime Has GoneLet’s get it onBoom Word UpFeel the beatFeel The Fate変わりゆく空New World -Remix-EN1. ImaginationEN2. Like a fam feat. 島袋寛子, 谷内伸也(Lead), KIMI(DA PUMP)EN3. Forever Memories＋Behind The Scenes -LIVE TOUR 2025- [PCSC盤 限定追加特典]

・Add The Movie -Private Camera-

[Disc.2] ORIGINALISMThe End of Waiting ORIGINALISMThe End of Waiting by the courtesy of Avex Music Creative Inc. 【リリースイベント情報】

DVD/Blu-ray「w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”」の発売を記念してPCSC盤予約購入者限定「トーク&最速ダイジェスト視聴会」を開催

PCSC盤 DVD/Blu-ray を予約・購入すると抽選で当イベントに招待

詳細：https://ps.ponycanyon.co.jp/w-inds/live2025/ 【店舗別購入特典】

Amazon：L判ブロマイド3枚セット

セブンネット：サコッシュ

楽天ブックス：アクリルコースター

タワーレコード：4カットフォトシートA

HMV：ハーフサイズブロマイド2枚セット

応援店：4カットフォトシートB

『RE:ONE』

2026年1月21日リリース ■PCSC限定商品(4,000円)/SCCA-00177

CD＋フォトカード6枚セット（卓上フォトフレーム付き） Track list

01.PLEASE（12月16日先行配信）

02.Nostalgic Magic

03.GREAT GAME

04.Endless Days

05.恋花火

06.曇りでもいい

07.Only You And I

08.Wake Me When It’s Over

09.She’s Like Rain

10.Midnight Bloom All Songs Music & Lyrics: Keita Tachibana

＜w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”＞

2026年3月14日(土) 神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール

2026年4月12日(日) 京都 ロームシアター京都メインホール

2026年4月19日(日) 栃木県 栃⽊県総合⽂化センター メインホール

2026年4月25日(土) 群馬県 昌賢学園まえばしホール ⼤ホール

2026年5月22日(金) 埼玉県 ⼾⽥市⽂化会館 ⼤ホール

2026年5月23日(土) 埼玉県 ⼾⽥市⽂化会館 ⼤ホール

2026年5月30日(土) 福岡県 福岡国際会議場 メインホール

2026年5月31日(日) 福岡県 福岡国際会議場 メインホール

2026年6月6日(土) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

2026年6月7日(日) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

2026年7月5日(日) 宮城県 東京エレクトロンホール宮城

2026年7月17日(金) 東京都 J:COMホール八王子

2026年7月24日(金) 東京都 NHKホール

2026年8月8日(土) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演

2026年8月9日(日) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演 w-inds.ファンクラブ”w-inds.day”チケット受付を12月17日より実施予定