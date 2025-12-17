１７日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１５日に東京・赤坂の個室サウナ店「ＳＡＵＮＡＴＩＧＥＲ」で夫婦２人が死亡した火災で、この日、警視庁が現場検証を行ったところ部屋の非常ボタンが電源切れになっていたことを報じた。

同番組では、部屋の木製のドアノブが壊れていたことや火元のサウナ室の非常ボタンには押された形跡があり、警視庁では装置が正常に作動しなかった可能性があるとみていることも報道。

コメンテーターで出演の関西学院大特別客員教授の小西美穂氏は、司会の宮根誠司氏に「ドアノブの内も外もそんなに簡単に外れちゃうんですかね？」と聞かれると「今回、（当該店舗は）安全基準とか一昨年の４月に検査で一応、大きな問題はなかったと（なっていた）。つまり安全基準の中に一般では押しドアっていうのか倒れかかっても開くような（形式が求められるが）…。ここは、このドアでも基準に合致していると（判断されていた）」と問題点を指摘。

「だから、これをきっかけに家庭用サウナとか、プライベートサウナでも同じようなドアノブになってる所も、より安全性の高いものにするっていう基準の見直しが必要だと思います」と提言していた。