¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡äFIFA¡¢WÇÕÁ´»î¹ç¤Ë60¥É¥ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÆ³Æþ¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤´¤Þ¤«¤·¡×¤È°ÍÁ³È¿È¯
2026¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡ËËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤¬²áÅÙ¤Ë¹â¤¤¤È¤¤¤¦À¤³¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈãÈ½¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢FIFA¤¬60¥É¥ë¡ÊÌó9200±ß¡Ë¤ÎºÇÄã²Á³Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
FIFA¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥¥·¥³¡¦ÊÆ¹ñ¤Ç¶¦Æ±³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆWÇÕÁ´104»î¹ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Æ¥£¥¢¡×¤È¤¤¤¦Æþ¾ì·ô¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»²²Ã¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¤ß¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤À¡£³Æ¹ñ¶¨²ñ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ð½à¤Ç¹ñ²ÈÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡ÖÃéÀ¿ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ë¹ØÆþ¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Æ¥£¥¢¤Ï³Æ»²²Ã¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎÇÛÊ¬ÎÌ¤Î10¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£BBC¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¾ì¹ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°»î¹ç¤´¤È¤ËÌó400Ëç¤Î60¥É¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÏËÌÃæÊÆWÇÕ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÈãÈ½À¤ÏÀ¤ò°Õ¼±¤·¤¿·èÄê¤À¡£APÄÌ¿®¤Ê¤É³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¾Íè¤Î¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤¬180¡Á700¥É¥ë¡¢·è¾¡Àï¤¬4185¡Á8680¥É¥ë¡£¤³¤ì¤Ï2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕÅö»þ¡Ê69¡Á1607¥É¥ë¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆºÇÂç5ÇÜ°Ê¾å¤â¹â¤¤¡£
¤·¤«¤·²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¶¨²ñ¡ÊFSE¡Ë¤È±Ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¶¨²ñ¡ÊFSA¡Ë¤Ï¡Ö¾ùÊâ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éºñ¼è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤´¤Þ¤«¤·¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£FIFA¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Á´°÷°ìÃ×¤Î·èÄê¡×¤È¤·¡ÖÂç²ñ¼ý±×¤Î90¡ó°Ê¾å¤ò211²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÃË½÷¡¦¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼È¯Å¸¤ËºÆÅê»ñ¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£