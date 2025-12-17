新作ボードゲームの遊びかたを覚えられるスマートフォン用無料アプリを配信！ポケモン『ポケモンごいた』
ポケモンが、2025年12月18日より、新作ボードゲーム『ポケモンごいた』を発売！
販売に先駆け、『ポケモンごいた』の遊びかたを覚えられる、スマートフォン用無料アプリの配信が開始されています☆
ポケモン 新作ボードゲーム『ポケモンごいた』スマートフォン用無料アプリ配信
価格：無料プレイ（ゲーム内課金なし）
販売形態：ダウンロード専用
販売：株式会社ポケモン
開発：株式会社ポケモン
対応OS：iOS／Android
ジャンル：カード
プレイ人数：1人
対応言語：日本語／英語
配信国：日本
ポケモンが、2025年12月18日に発売される、新作ボードゲーム『ポケモンごいた』の遊びかたを覚えられる、スマートフォン用無料アプリの配信を開始。
『ポケモンごいた』アプリには、『ポケモンごいた』の遊びかたを覚えながら、殿堂入りを目指す「腕試しモード」と、次々と現れる相手と戦い、連勝を目指す「勝ち抜きモード」の、2つのモードがあります。
これから『ポケモンごいた』を始める人でも、『ポケモンごいた』をすでに知っている人でも、誰でも気軽に楽しみながら、腕を磨くことができるアプリです。
腕試しモード
立ちはだかる4組の相手チームと戦い勝利し、殿堂入りを目指す「腕試しモード」
これから『ポケモンごいた』を始める人向けのチュートリアルや、『ポケモンごいた』で強くなるための、お役立ち情報も楽しむことができます。
勝利時には、『ポケモンごいた』に登場するポケモンや、モンスターボールのアイコンが手に入ることがあり、好きなアイコンを自分のアイコンとして使用することが可能です。
勝ち抜きモード
「腕試しモード」で殿堂入りすると、解放される「勝ち抜きモード」
次々と現れる相手チームを倒し、連勝記録を伸ばすのも醍醐味です。
音楽
©1995 Nintendo/Creatures inc./GAME FREAK inc
『ポケモンごいた』アプリの音楽と効果音は、『ポケットモンスター 赤・緑』のものを使用。
江戸時代末期頃から続く「ごいた」の遊びを、『ポケットモンスター』シリーズ最初の作品である『ポケットモンスター 赤・緑』の音楽・効果音とともに楽しめます。
能登町イベントへの出展
令和8年新春ごいた大会：https://goita.jp/2025/11/28/r8shinshun/
宇出津港のと寒ぶりまつり2026：https://noto.shoko.or.jp/info/sci/3372
石川県鳳珠郡能登町宇出津にて、2026年1月17日（土）に開催される「新春ごいた大会」
さらに18日（日）に開催される「宇出津港のと寒ぶりまつり」に出ポケモンごいた』が出展されます。
「ごいた」とは
江戸時代末期頃、石川県能登町宇出津地区で生まれた、伝承娯楽「ごいた」
将棋の駒とよく似た竹製のコマを使って、2人1組で相手方と得点を競い合う頭脳ゲームで、運と戦略が絶妙なバランスで交差する和製ボードゲームの傑作とも言われています。
シンプルながらも奥が深い能登町の伝承娯楽の面白さはそのままに、ピカチュウをはじめとしたポケモンたちがコマとなった、『ポケモンごいた』が発売されます。
※『ポケモンごいた』は、日本ごいた協会認定商品です。
※「ごいた」の普及継承を目的に設立された「能登ごいた保存会」は、今では日本全国、世界各国・地域でも興じられるようになってきた「ごいた」の、ルールなどの適正管理を行うため、傘下の「日本ごいた協会」と連携して活動をしています。
新作ボードゲーム『ポケモンごいた』詳細
価格：2,970円（税込）
発売日：2025年12月18日（木）
対象年齢：7才以上
プレイ人数：4人
プレイ時間：20分〜
発売元：株式会社ポケモン
セット内容：コマ 計34枚、プレイマット 1枚、ルールブック 1枚
早期購入特典：『ポケモンごいた』ロゴ入り巾着（不織布）
※なくなり次第終了
※今後、店舗やイベントなどで、販売または配布する可能性があります
※店舗によっては、特典が終了している場合があります
※一部店舗では、取り扱いがない場合があります
誰がいちばん早く8枚のコマを出すことができるかを競うボードゲーム『ポケモンごいた』
非常にシンプルなルールですが、運と読み合いが絶妙に絡み合う奥深さが特長のゲームです。
2人対2人の協力バトルでありながら、チーム同士でコンタクトが取れないもどかしさも面白く、短い時間でサクッと盛り上がることができるのも魅力のひとつ。
読みが当たってもハズれても笑って楽しめるゲームです。
新作ボードゲーム『ポケモンごいた』の遊びかたが覚えられる無料アプリ。
ポケモンが無料配信を開始したスマートフォン用無料アプリ『ポケモンごいた』の紹介でした☆
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.
※画面は開発中のものです
※商品の発売日・イベントの開催時期は、予告なく変更になる場合があります
