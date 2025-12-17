【新華社成都12月17日】中国四川省都江堰（とこうえん）市を流れる岷江の上流に、世界的に有名な水利・かんがい施設「都江堰」がある。建設されたのは戦国時代末期で、2200年余りにわたり豊かな水を送り続けてきた。

紀元前256年に秦国の蜀郡太守李冰（り・ひょう）が岷江両岸の住民を動員し、先人の治水経験を踏まえて山を削り、川を切り開いて建設。氾濫を繰り返してきた川を治め、のちに四川省の別称となる「天府の国」（天が与えた豊かな地）を築き上げた。

現在の都江堰かんがい区の年間の有効取水量は106億立方メートルで、実際供給量は80億立方メートル。かんがい範囲は岷江や沱江（だこう）、涪江（ふうこう）各流域の1164万7千ムー（約7千700平方キロ）に及び、3千万人に恩恵をもたらしている。

都江堰市は現在、「世界遺産山水文旅新城」（世界遺産と自然景観を生かした文化・観光都市）構想と世界的な観光目的地化に取り組んでおり、今年の国慶節・中秋節8連休（10月1〜8日）には208万5千人の観光客が訪れた。2千年以上受け継がれてきたかんがいの奇跡は今も旺盛な活力を放っている。（記者/楊進）