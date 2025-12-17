元NPB審判員の丹波幸一氏（55）が、前中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）のYouTube「片岡篤史チャンネル」に出演。30年に及ぶ審判員生活の中でも衝撃的だった判定できない軌道の変化球の持ち主を明かした。

のちにメジャーで活躍する投手はNPB時代もよかった。

伊良部秀輝、野茂英雄…。「野茂さんはフォークじゃなくて（直球）。捕手のミットを突き抜けるんじゃないかという威力と角度があった」と振り返った。

ナンバー1はダルビッシュ有で、「すべてのボールがストライクを取れる一級品」と明かした。

藤浪晋太郎、佐々木朗希もサイズがあり、球威も凄かった。

その中でも衝撃だったのは松坂大輔だという。

「あのスライダー。カン、カンって曲がる」と振り返った。

審判はボールを目で追わずに軌道を残像として残すことで判定するが、見たこともない曲がり方で残像が残らない。

松坂のデビュー戦含め、対戦経験の多い片岡氏も「松坂のスライダーはピッ、ピッて光って見たことない曲がり方をした」と同意した。

丹波氏は「自分も最初見たとき分からなかった。ムッチャ不安になって（捕手の）中嶋（聡）さんに“ストライクと思ったらちゃんと（ミット）止めてください”とお願いして、それで判定した」と、当時の衝撃を説明した。