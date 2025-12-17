¼ãÄÐÀé²Æ¡¡¡ÖÊÌ¤ì¤¿Æü¤Ë¡Ä¡×¶ËÃ¼¤¹¤®¤ë¡©¡ªÎø°¦¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÀä¶ç¡Ö²¿¤³¤Î¶õµ¤¡©¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬16Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¼ãÄÐÀé²Æ¤Î¤¦¤ë¤µ¤¤¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡×¡Ê¿¼Ìë2¡¦36¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÊÌ¤ì¤¿¸å¤ÎÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ¤Îý¥¿¥é¥¿¥éÅÙ¡×¤Î¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ç¡Ö¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¡Öºú¡×¡Ö¥«¥ì¡¼¡×¡Ö³¤ÂÝ¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÇòÊÆ¡×¤Î4Âò¡£¼ãÄÐ¤Ï¡Ö³¤ÂÝ¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³¤ÂÝ¡×¤Ï²û¤«¤·¤µ¤ä»×¤¤½Ð¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¾ð½ï¤¬¿¼¤¯Ëº¤ì¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¡ÖÌ¤Îý¥¿¥é¥¿¥éÅÙ¡×¤Ï¡Ö¹â¤¤¡×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤¬¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ë¤«¤â¡×¤È¹ÎÄê¤·¤Ä¤Ä¡ÖÌ¤Îý¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿Èà»á¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ÈÆ±¤¸¥Ð¥¤¥¯¤¬ÄÌ¤ë¤È»×¤¤½Ð¤¹¡£Èà¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤«¥Ð¥¤¥¯¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤Ò¤ÊÃÅ¤Ç·ÝÇ½¿Í¤¬¹á¿å¤È¤«ÉÕ¤±¤Æ¤ë¤È¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤ÎÆ÷¤¤¤À¤Ã¤Æ¡£Ãæ¹âÀ¸¤Î»þ¤ÎÆ÷¤¤¤È¤«·Á¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤¹½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¤ËÌ¤Îý¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈºÆÅÙÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÊÌ¤ì¤¿Æü¤Ë·ÈÂÓµ¡¼ïÊÑ¹¹¡×¤¹¤ë¤È¹ðÇò¡£¡ÖÏ¢ÍíÀè¤ª¸ß¤¤ÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÍ§Ã£¤ËÌá¤ì¤ë¤³¤È¤¬1²ó¤â¤Ê¤¤¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡µ¡¼ïÊÑ¹¹¤Ï·ÈÂÓÈÖ¹æ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÀä¶ç¡£¡Ö²¿¤³¤Î¶õµ¤¡©¡ª¤À¤Ã¤Æ¡ÊÏ¢Íí¡Ë¼è¤ëÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©»Ä¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤¹¤´¤¤Á°¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤ËÃ¯¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡£¡ÊÃå¿®¡ËµñÈÝ¤·¤¿¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÅÁ¤¨¤¿¡£