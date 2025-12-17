ソフトバンク・上茶谷大河投手が１７日、インスタグラムを更新。東洋大からプロ入りした同期６人でのオフショットを投稿した。

上茶谷は「今年もやりました東洋９６年会 最高に面白いメンバーです」と記述。オリックス・中川、楽天・藤井、西武・甲斐野、中日・梅津、広島・末包との“お泊まり会”の様子を伝えた。

中川にはベストナインを祝福するケーキも用意。全員でゲームをしたり大学時代の昔話に花を咲かせたりしたことを明かし、「きつかった大学での思い出もこうやって笑い話になるってことは、結局きつかった大学での思い出は笑い話になるってことなんやろなぁ」とつづった。

ベッドで横並びになり、全員が携帯電話を確認している写真もあり、「寝室の画像、まさに現代社会の問題。携帯依存症を表す一枚、みんなは気をつけ」とメッセージ。「あかん、完全に疲労困憊や」と、満喫した様子で締めくくった。

ファンからは「大好き９６年組」、「同学年でこんなにプロ野球選手いること自体凄い」、「パテレのオフ企画で流してほしいなー」、「同級生６人来季もがんばれー」などの声が寄せられている。