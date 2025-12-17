大腸がんの手術を終えて退院したことを公表しているタレントの歩りえこさんが、インスタグラムを更新。健康診断の大切さを呼びかけました。



【写真を見る】【 がん闘病 】歩りえこさん 100歳まで元気に生きるために「健康診断は未来の自分への一番コスパいい課金」



歩さんは「今44歳。80歳まで元気に生きたい。いや待って。ワンチャン100歳いける気がしてきた。」と投稿。一方で「でもさ、元気なつもりでも体は黙って壊れるから怖い。」とコメント。





歩さんは「私なんて『まあ大丈夫でしょ』って生きてたら ある日いきなり＼はい検査追加ね〜／ ＼はい、腸切りますね〜／のフルコース。」「気づいたら ベッドの上で 『健康って…尊い…』って悟り開いてた。」と綴り、自身の闘病体験を振り返ります。





そして歩さんは健康診断について、「ほんとこれ。元気な人ほど行って。忙しい人ほど行って。怖い人ほど行って。」「健康診断は未来の自分への一番コスパいい課金。」「100歳まで生きる予定の人、今日の予定に『健康診断』入れとこ」と呼びかけました。

【担当：芸能情報ステーション】