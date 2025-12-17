ÌôÊª¾ï½¬»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ¨Ìò·º¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Ë±Ç²èÉüµ¢Àâ¤¬Éâ¾å¢ª»öÌ³½ê¤¬ÈÝÄê¤È¸½ÃÏ¤ÇÊóÆ»
¡¡ÌôÊª¤ò¾ï½¬Åª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Ä¨Ìò·º¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤¬¸½ÃÏ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¤¿¤È£±£·Æü¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤ÈºÇ¶á¡¢¸½ÃÏ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡ÖÇËÊè¡¿¥Ñ¥ß¥ç¡×¤ò±é½Ð¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¤Ë¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¡¢ÍèÇ¯»£±Æ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤Î¤¦¤ï¤µ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î£Õ£Á£Á´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¤Î¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£°·î¡¢¥×¥í¥Ý¥Õ¥©¡¼¥ë¤Î¾ï½¬ÅêÌô¡¢Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤Ç¤Î¿çÌ²ÌôÉÔË¡½èÊýÇã¼ý¡¢ÂçËãµÊ±ì¤ª¤è¤Ó¶µº¶¡¢¾Úµò±£ÌÇ¶µº¶¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢°ì¿³¤Ç¼Â·ºÈ½·è¤È¤Ê¤êË¡Äî¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹µÁÊ¿³¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¼áÊü¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÄ¨Ìò£±Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½£²Ç¯¤ÈÈ³¶â£²£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£²£°Ëü±ß¡Ë¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£