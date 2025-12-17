Rol3ertが、3カ月連続シングル第2弾となる新曲「(how could i be)honest?」を本日12月17日に配信リリースした。

同楽曲は、「say my name」「frozen」と続いた内省的でミドルテンポな流れを断ち切るように、Rol3ert史上最もBPMが速く、最も歪んだ“シンセ・オルタナ・ダンス・ロック”に。印象的なギターとシンセサイザーのリフが切り裂くように幕を開け、シンセサイザーベースが歪んで唸る。思わず体が動き出すような高揚感の中、耳を澄ませば、そのビートの奥では救いを求める20歳の心の声が叫んでいる。

〈自分だって救えなくて／無駄だってやめられなくて／泥まみれだから見つけて欲しいの〉〈助けて／血を流せたらよかった／この痛みをあなたに見せられたのに〉と歌われる言葉は、ただの“若者の迷い”ではなく、誰にも言えない不安や孤独を踊れる形で差し出した“SOS”のダンスミュージックだ。明るいリズムの裏に潜む切実な叫びが同世代のリスナーの胸を撃ち、大人たちには今の時代の痛みを突きつけるような楽曲に仕上がっている。

さらに同楽曲は、感情を隠して生きる時代へのアンチテーゼだという。“平気なふり”をして生きる誰かに、Rol3ertは静かに、しかし真っ直ぐに手を伸ばす。ダンスフロアの真ん中で涙を隠すように踊りながら、多くの人の“心の本音”を解放していく1曲となっている。

サウンドメイキングには、6月にリリースした楽曲「Nerd」でタッグを組んだMONJOEが再び参加。Rol3ertのデモから着想を得て、玩具箱をひっくり返したような多層的サウンドを構築した。ミックス／マスタリングはD.O.I.が担当。低域の粘りとボーカル処理が、ロックの常識を裏切る異質な質感を生み出している。

また、同楽曲のMVが12月19日22時にプレミア公開。本作では、前作「frozen」の後半で示唆されていたバンド演奏シーンを全面展開。10月から本格始動したRol3ertの“バンドセットの現在地”が可視化された映像作品となる。同日12月19日21時30分からは、Instagramライブも予定されている。

なおRol3ertは、2026年2月27日に渋谷 WWW Xにてワンマンライブ『Rol3ert Live “katachi”』を開催。現在、チケットが発売中だ。

・Rol3ert セルフライナーノーツ

この前ふと傷ついている自分に出会った。傷つくことなんていくらでもあるけど、なんで傷ついてるのか、どうすればhealできるのか、周りに気づいてもらえるのか、それらがわからないのが辛かった。今でもその答えなんてわからないけど、この曲にアウトプットしたことで、既存にはない新しい正解が見えた気がする。

誰にでもマイナスな気持ちになることはあるけど、その気持ちを否定してほしくない。むしろそこにある種の安心感を感じて、受け入れて、赤裸々にその気持ちを感じていてほしい。けれどそれにはもっと大きな痛みが伴うし、目を伏せたくもなる。そんな時にこの曲がうまく作用してくれると嬉しい。

The other day, I suddenly came face to face with a version of myself that was hurting.I tend to get hurt easily, but what was especially painful this time was that I didn’t know why I was hurting, how I could heal, or how to let the people around me notice it.I still don’t have the answers, but by pouring everything into this song, I feel like I found a new kind of truth that didn’t exist before.

Everyone goes through negative emotions, and I don’t want those feelings to be ignored or denied.If anything, I want people to feel some sort of relief in them, accept them, sit with them, and let themselves feel every part of it.But doing that comes with deeper pain, and it makes you want to avoid it.In those moments, I hope this song can help in some way.

（文＝リアルサウンド編集部）