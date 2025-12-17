好き＆行ってみたい「山形県のパワースポット」ランキング！ 「出羽三山神社・三神合祭殿」を抑えた1位は？
まもなく始まる新たな一年を前に、御朱印集めや由緒ある場所への参拝計画を立てる人も多いでしょう。地域の歴史や文化を深く感じさせるこれらの場所で、地元住民はもちろん遠方からも人々を惹きつける、特に支持を集めるスポットとはどこでしょうか。
All About ニュース編集部は12月5日、全国10〜60代の男女250人を対象に「好きなパワースポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「山形県のパワースポット」を紹介します！
回答者からは「人生の再生を象徴する神社なので、うまく行っていないときに行くと、いい方向へ向けそう」（40代女性／神奈川県）、「現世・過去・未来を巡る『生まれ変わりの旅』ができそうだから」（40代女性／愛媛県）、「修験道で有名な場所だから一度は行ってみたい」（40代女性／茨城県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「石段と杉並木を写真で見たが厳かな雰囲気があり、訪ねてみたい」（40代女性／神奈川県）、「羽黒山の五重塔は絶対に行ってみたいパワースポットです。写真などでしか見たことがありませんが、あの場所だけ時が止まったかのような景観をぜひ生で体感したいです」（40代男性／東京都）、「周囲の自然、社殿の荘厳さに触れてみたいからです」（40代女性／青森県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
