¾¾ºäÂçÊå¤µ¤ó¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¤â¡Ö²øÊª¡×¡ÄµÜÎ¤Í¥ºîÄ¶¤¨£³£±£³¥ä¡¼¥É¡¦½éÆü£´¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼
¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Ê¨¤¤¤¿£²Æü´Ö
¡¡¡ÖÊ¿À®¤Î²øÊª¡×¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤äÂç¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¾¾ºäÂçÊå¤µ¤ó¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡¢£±£±·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥«¥·¥ª¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê¹âÃÎ¡¦£Ë£ï£ã£è£é¹õÄ¬£Ã£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£¹ë²÷¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¤±¤¬¤Ë¤è¤ëÅÓÃæ´þ¸¢¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÇÈÍð¤Î£²Æü´Ö¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤¿¡£
¡¡À¾ÉðÆþÃÄ»þ¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤¬¹âÃÎ¤È¤¤¤¦±ï¤¬¤¢¤ê¡¢¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¿äÁ¦¤Ç²¼Éô¥Ä¥¢¡¼£²»î¹ç¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¤¤¤º¤ì¤âÍ½ÁªÍî¤Á¡£½é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ë¡Ö¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Âè£±Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ¡£¡Ö¡ØÊ¿À®¤Î²øÊª¡Ù¤È¤·¤Æ¥×¥íÌîµå¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³èÌö¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£Âè£±ÂÇ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¿¿¤óÃæ¤òÂª¤¨¡¢Æ±ÁÈ¤ÎµÜÎ¤Í¥ºî¤Î£³£°£²¥ä¡¼¥É¤ò¾å²ó¤ë£³£±£³¥ä¡¼¥É¤òµÏ¿¡£¾¾ºä¤µ¤ó¤Ï¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤Ï£·£°¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ï¡Ö¿Ä¤ò³°¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç£²£µ£°¡Á£³£³£°¥ä¡¼¥É¡×¤È¾Ð¤¦¡£¡ÖÌîµå¤Ï¤¤¤¯¤é¸«¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é½éÆü¤Ï£´¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£¶¥Ü¥®¡¼¤Ç£²¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î£¹£¶°Ì¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«»Í¤Ä¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤Ï¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éµ¤»ý¤Á¤è¤¯²ó¤ì¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤³¤ÎÆü¡¢Âè£±ÂÇ¤òÎÙ¤Î¥Û¡¼¥ë¤Þ¤Ç¶Ê¤²¡¢µå¤òÃµ¤·¤Æ¼ÐÌÌ¤òÊâ¤¤¤¿ºÝ¤Ëº¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤¿¡£ÆùÎ¥¤ì¤Î¤¿¤áÂè£²Æü¤Î£±£²ÈÖ½ªÎ»¸å¤Ë´þ¸¢¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ¤ÄÁ°¤Ë¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ë±¦¼ê¤ËÂ©¤ò¿á¤¤«¤±¡¢À¾Éð»þÂå¤ÎËÜµòÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤ÆÊâ¤¯¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¥´¥ë¥Õ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð½Ð¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾¾ºä¤µ¤ó¡£¶¥µ»¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¹â²¬³Ø¡Ë